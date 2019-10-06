12歲童再被捕控刑毁 准保釋須宵禁

10‧3涉警署及太子站外牆寫字

12歲男童昨日身穿校服到庭應訊，其父母、多名親戚、學校副校長和社工均到庭旁聽，其祖母多次輕輕拍走男童身上的毛線，並頻頻用紙巾抹淚。據悉男童的父母已離異，他目前與祖母同住。

兩項控罪指出，男童於2019年10月3日刑毁旺角警署和太子站B1出口外牆。據悉，當時蒙面的男童在警署和太子站外牆，用黑色噴漆分別寫上「天滅 Free HK」、「死黑警全家比狗×」的字句，至翌晨離家時被捕。

控方指出，男童上月29日曾在炮台山遭警方以藏有工具作非法用途拘捕，並被搜出雨傘、頭盔、防毒面罩及黑色噴漆等工具。

男童最終獲准以2000元保釋，須遵守禁足旺角警署、太子站A、B出口一帶，不准離港，每周到警署報到一次，以及晚上9時至翌晨6時宵禁等條件。

另外，理髮師葉浩軒（20歲）涉於十一國慶日，在屯門大會堂外用雨傘擲向警員，被控襲擊警員曾展鷹，及管有工具（即兩支噴漆）作非法用途兩罪，案件昨在屯門裁判法院提訊，並押後至11月30日再訊，被告其間獲准以5000元保釋，須遵守宵禁令和不准離港。

理髮師涉襲警 投訴延遲送院

辯方同時在庭上投訴，被告被警員制服後，遭對方打肚和肩膊，他即場要求送院，惟至12小時後才獲相關安排，其鼻、肚、膝蓋和腰均受傷。辯方又稱，警方曾要求被告簽同意書，以索取其醫療報告，惟警方只向他讀出同意書內容，沒給被告細閱機會。

【案件編號：WKCC700025、FLCC4452/19】

（反修例風暴）