持刀男與示威者消防車前私了 消防回應未救人：欠經驗

稱有響警號及車內喝止

消防處發言人稱，當時人員未能確保在安全情况下能即時協助該男子，但已嘗試啟動消防車上的警號，並在車內向外喝止施襲者；一分多鐘後，該男子已在細搶救車車尾方向迅速離去，消防遂續往處理火警。處方稱，人員無足夠經驗、相關訓練和適當保護裝備處理暴力事件，會因應近日不同社會事件總結相關行動經驗，優化處理暴力事故的行動指引。

消防處副處長梁偉雄昨向消防員發出內部信息，表示香港正處於危難當中，勉勵消防員發揮人性光輝及救災扶危的使命，不論對方是市民、執法人員或暴徒，都應盡力拯救人命，隨後處方會總結經驗，加強應對有關事故的指引。

本報綜合網上片段，前晚10時許，一名白衣漢手持長逾1呎的刀在長沙灣道徘徊，其間欲斬向人群；示威者要求他放下刀，白衣漢拒絕，10多名示威者追着他，並向他投擲竹枝、路牌、垃圾桶等雜物。白衣漢再次轉身欲斬向人群，片段顯示他血流披面，上衣有血漬。

雙方追逐至長沙灣道及欽州街交界，其間一輛泵車及一輛細搶救車駛經上址，兩車正往深水埗港鐵站處理一宗二級火警。雙方圍着消防車打鬥，白衣漢背部貼着其中一車，拾起人群擲向他的路牌作盾牌，示威者續向他擲雜物，約兩分鐘後白衣漢放下刀，一名戴口罩男子以身體擋在持刀漢前，阻止其他人施襲，又有人大叫「放低咗（刀），散啦」。該男子在現場遺下一本特區護照、一張內地駕駛執照及一些人民幣，根據該些文件，男子在港出生，家住長沙灣。

（反修例風暴）