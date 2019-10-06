超市全線關 主婦儲4天糧 稱如戒嚴 7-11也不開

20商場昨停業 捐血站暫停

港九新界約20個商場昨停業，包括IFC、崇光、德福廣場、apm、新城市廣場、荃新天地、屯門市廣場等。百佳、屈臣氏、豐澤昨早宣布全日停業；惠康、7-11便利店下午5時後全線停業。IKEA宜家家居部分分店全日暫停，部分改為下午5時營業。香港紅十字會輸血服務中心亦因應各區交通，昨午5時起暫停所有捐血站。康文署轄下的文康設施也在下午1時起暫停服務。馬會稱所有場外投注處昨暫停。

中午12時半，北角大部分茶餐廳、麥當勞、譚仔三哥雲南米線、大家樂、大快活、美心MX等連鎖食肆照常營業，但美心西餅、東海堂及Starbucks均沒營業。

在港鐵全線暫停服務下，北角巴士站中午排滿等候者，不少巴士在非繁忙時間塞滿人。

北角菜檔稱生意多三成

北角街市如常開檔，其中一個菜檔負責人說，昨天顧客多了，約比平時周六多了三成生意，下午菜心已售罄。在下午5時，灣仔一惠康分店關門前，架上麵包和鮮肉已被掃光。排隊付款者從2樓排到1樓。

住在北角的陳太稱，昨日因為覺得現時局勢如同戒嚴，擔心之後的日子買餸會變得困難，故買了很多肉、雞排、菜、水果等，「4個人，買了4日的東西，應該夠吃的」；又稱超市內很多東西例如麵包都沒有了，也花了半小時排隊付款。她說反對一切暴力，不論是示威者的還是警方的。

本來周六上班的羅先生因公司休息而休假，昨到惠康買苦瓜、罐頭湯、免治牛肉、汽水等食物。他認為昨日惠康顧客比較多，市面尚算正常，「我明白後生仔在做什麼，不會介意，對我的影響也不是很大」，認為特首林鄭月娥理應從根源解決問題。

有市民撐示威者 稱供小店翻身機會

上水港鐵站美心西餅被嚴重破壞，上水居民張太經過事發地點時向記者表示，支持示威者做法，認為連鎖式商店受惠於自由行，現時做法或許有不便，但亦為小店提供「翻身機會」。她認為，逃犯條例只是引發近日大型示威行動的導火線，原本社會上已有不少民生問題，批評政府一直無對症下藥。

在商場及連鎖店關門下，上水拉麵店「麵家山下」負責人Ken說生意多了，該店每日只做一煲湯，無湯即賣光，這兩天都全部用光，認為示威無影響生意，更笑言拉麵店「被香港人懲罰」，市民要買光其食品。他說以往街上有不少水貨客甚少光顧，形容自己「做香港人生意」，即使這兩天有示威，嚇跑水貨客，亦無嚇跑其生意。

明報記者

（反修例風暴）