質疑緊急法違憲 24泛民議員申禁令

稱只有緊急狀態可引緊急法

申請人為24名民主派立法會議員，由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表。答辯人依次為行政長官會同行政會議、警務處長及律政司長，由資深大律師余若海代表。法律界議員郭榮鏗稱，是次入稟較岑敖暉的申請範圍闊，又稱議員有憲制責任阻止特首繞過立法會立法。

質疑牴觸人權法須廢止

申請文件指出，《人權法》第5條訂明，除非當局正式宣布緊急狀態，而該狀態危及國本，才可採取減免履行人權法的措施，惟緊急法第2（1）條在不設任何限制及對「危害公安」採取空泛和不明確概念下，容許行會以「危害公安」之名，立法減損公眾的基本權利，故法庭須考慮1922年頒布的緊急法，在1997年6月30日後是否已牴觸人權法而須廢止。

文件又指出，即使法庭認為緊急法沒完全牴觸人權法，行會只能在宣布緊急狀態下才得以援引緊急法，惟特首已明確表明香港沒進入緊急狀態，故目前根本不容許行會視之為「危害公安」而援引該法，令行政權力不受立法機關控制。

稱蒙面與暴力無邏輯關係

文件指出，立法會的職權受《基本法》確立，認為在沒證據顯示行會沒可能說服立法會，或本港已緊急至無法等候立法會10天後復會的情况下，繞過立法會引用緊急法的做法屬違憲，又形容目前狀况頂多屬公共秩序受擾亂，《公安條例》足以處理。

至於禁蒙面法，申請人認為法例不相稱地侵犯市民受基本法和人權法保障的權利，戴面罩亦與暴力行為沒邏輯或理性關係，實際上亦有大批戴面罩的示威者沒參與暴力對峙，而假如警方能在現場拘捕暴力示威者，便能知悉其身分，沒必要再控以額外罪名；相反地，如暴力示威者沒當場被捕，其身分亦因蒙面而無法知悉，質疑禁蒙面法無助阻止犯罪行為，反而激發更多憤怒和暴力示威，要求法庭宣布行會引用緊急法訂立禁蒙面法的決定，以及禁蒙面法本身違法和違憲。

（反修例風暴）