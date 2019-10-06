前晚中槍男童涉暴動襲警被捕

醫局關注防暴警持槍把守 警：不影響醫院運作

男童昨留醫屯門醫院D3矯形及創傷科（骨科）病房，門外一度有配備警棍及手槍的防暴警把守，元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強昨凌晨亦曾到院調查。男童家人昨晨曾往探望，拒絕回答記者提問。

醫管局稱，對防暴警察帶同裝備進入屯門醫院表示關注。醫管局稱知悉警方在行動上的需要，但亦了解到部分員工及病人憂慮警方行動或影響醫院運作和病人服務，已透過既定溝通機制聯絡警方表達關注。警方重申在醫院調查或行動時，不會影響醫院運作和病人服務。

稱沒見過武裝入醫院

戰地醫生批警無節制

曾18次到第三世界或戰地醫院工作的醫生歐耀佳說從沒見過武裝分子進入人道救援或醫療機構。他對香港警方昨荷槍實彈進入屯門醫院感恐怖和震驚，批評他們為展示武裝實力而無節制。

網上片段顯示，一名便衣警員前晚在元朗大馬路一輛私家車上被示威者包圍，雙方爭執，便衣警員下車，一隻手按着腰間佩槍，其間一名示威者從後撲向他及箍頸，便衣警員拔槍，數名示威者繼而上前圍打他，混亂間傳出一下槍聲，示威者四散，其後數人回頭以棍打便衣警員，並向他投擲汽油彈。暫未知道中槍男童當時的角色。

警：「寡不敵眾」開槍合法合理

警察公共關係科高級警司余鎧均稱，便衣警員遭多人圍毆，用硬物擊打頭及背，「完全寡不敵眾」，根據指引，警員可在保護自己或他人免受生命威脅下開槍，認為他開槍是合法合理。

醫管局表示，截至昨早9時半，前日示威衝突中共有31名傷者送院，當中兩人情况嚴重。

（反修例風暴）