金管局：逾一成櫃員機受損 半成「撳清光」

銀行停業 櫃員機提款排長龍

匯豐恒生：盡量安排補充

匯豐發言人承認部分櫃員機一度未能提供港元現鈔，會盡力確保相關櫃員機恢復正常服務。恒生銀行發言人亦稱，由於交通受阻，銀行分行昨未能全面營業，令到櫃員機提款的客戶較平日多，致部分櫃員機鈔票短缺，會盡量安排補充。

金管局：流動資金充裕應對

金管局昨傍晚發稿稱銀行已採取措施，適時補充櫃員機和分行鈔票供應，各銀行有足夠流動資金應付市民需要。金管局強調香港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊，呼籲市民不要相信流言。

一連三日假期，昨大部分銀行分行暫停營業，多間銀行櫃員機排長龍，昨早九龍塘又一城恒生櫃員機外有20至30人排隊；昨午北角港運城渣打銀行櫃員機則約10人排隊。

有銀行界人士稱，昨現「無錢撳」情况主要因櫃員機供應不足，一來因港鐵站全關，而恒生櫃員機多在站內；二來因多家中資銀行被破壞，以致市民蜂擁到較少受破壞的匯豐及恒生提款，導致霎時間供應緊張。他說銀行要出動解款車臨時調配現鈔到櫃員機，程序複雜，並非零售部門可單獨決定，還要經財資部，並審慎考慮安全問題。

多間中資銀行在前晚被破壞，中銀香港損毁最嚴重，多區有示威者在中銀櫃員機縱火，亦有人打爛銀行內設備。中銀香港昨表示，為保障客戶和員工安全，除中銀大廈分行外，其餘分行昨暫停服務。

金管局譴責暴力破壞

匯豐銀行昨稱，中環總行、旺角、尖沙嘴、荃灣、觀塘的分行及卓越理財中心昨維持服務，其他分行暫停營業。渣打銀行昨除德輔道中分行外，其他分行暫停營業。東亞銀行昨除中環總行外，其他分行、顯卓理財中心及i-理財中心暫停服務。建行亞洲、招商永隆及上海商業銀行昨均全線暫停服務。

金管局昨呼籲銀行客戶盡量用網上銀行或自動櫃員機，並指連串破壞和縱火嚴重影響銀行服務，任何形式的暴力破壞行為都應受譴責。

（反修例風暴）