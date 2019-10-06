連日多店遭搗毁 有人趁亂掠貨 港鐵昨10線全日停駛 今局部有限度服務

上水多店被毁

有人貼「偷嘢死全家」

昨晚多區有衝擊行動，昨午有人在上水破壞多店，包括中國移動香港，美心集團旗下的美心西餅、元氣壽司及優品360等，新康街一帶有多間「水貨店」大閘被塗污，閉路電視被毁，亦有被破壞的店舖大閘外貼有「偷嘢死全家」。

闖十八鄉鄉委會破壞

入夜後多區有人聚集，元朗有人在元朗大馬路堵路，亦有人破壞輕鐵，防暴警察先後多次驅散，最少一人被帶走；部分人11時許向十八鄉鄉事委員會大樓擲汽油彈，並砸開其大門，進入大樓內破壞。

同時，旺角、大埔、樂富、將軍澳、天水圍及小西灣亦有人聚集，警方在大埔及樂富制服多人，旺角則一度有水炮車在彌敦道戒備，旺角警署有警員多次警告蒙面者正觸犯法例，要立即除去，否則會有拘捕行動。

有優品360被燒波及鄰店

前晚衝擊行動中，中資機構、美心旗下品牌及優品360店舖被示威者打爛大閘及玻璃等，亦有遭縱火。網上圖片顯示，一間優品360分店疑起火，波及旁邊另一間店舖，據了解，事發地點是屯門啟民徑。此外，網上亦有兩條片段顯示，兩間不同的優品360分店大閘遭打爛後，分別有中年女子及疑似非華裔蒙面男子從該店取走物品；另有非華裔人士從遭破壞的中移動分店內取走疑似電話及平板電腦的物品。

本報昨向美心集團、中銀香港、建行亞洲、優品360及中移動查詢受破壞情况，優品360及中移動均稱首要確保員工安全，暫未點算損失；其餘幾間公司未回覆。有受影響店舖負責人透露，暫不敢派人到場點算損失。

敲毁直通車 雜物推路軌

另外，港鐵續成衝擊目標，前晚有人在銅鑼灣及觀塘站縱火，一列停在沙田站的無載客列車疑遭投擲汽油彈起火，而一列Z810廣九直通車於前晚約10時30分左右途經粉嶺站時，一群蒙面黑衣人走到月台，以鐵棍和鐵鎚敲毁列車玻璃窗，並在列車開行時將大石及單車推落路軌，車上一名男乘客不適，其後報警及送院，列車至約凌晨1時50分才離開。

港鐵前晚10時半起全線車站關閉，昨早仍未恢復，僅機場快線昨午2時半起停香港站及機場站，其餘所有重鐵及輕鐵昨全日停駛。港鐵今日凌晨發稿稱，經審視修復複雜性，並與警方等部門作風險評估後，爭取今天重開部分車站及路線，以恢復有限度列車服務，而為騰空更多時間作修復，列車服務晚上會提早結束，具體安排今早公布。

運署：逾百組交通燈受損

運輸署昨晨稱，前晚至昨早有逾100組交通燈受破壞或干擾，主要在屯門、元朗、荃灣和油尖旺。

同時，民建聯稱前晚有數十個地區辦事處遭破壞及縱火。工聯會則指政府推《禁蒙面法》後，轄下多個服務點成為攻擊目標，其中土瓜灣工人俱樂部大閘被打爛，大堂遭搗亂，筲箕灣醫療所亦被擊碎玻璃，形容暴行是「港獨恐怖襲擊」。

明報記者

（反修例風暴）