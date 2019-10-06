禁蒙面法 政法委：止暴其中一步

評論文章題為〈禁止蒙面 止暴制亂〉，指出「香港亂局持續至今，一個重要原因就是暴徒以蒙面掩飾身分，公然挑戰法律、肆意使用暴力、破壞社會安寧」，稱蒙面已經與暴力形成對應關係，港府立法乃合情合理，且極為必要；港府訂立《禁蒙面法》只針對少數人藉蒙面亂港，並不影響港人依法享有包括示威自由等各項權利，冀香港社會早日恢復安寧。

佩洛西：加深外界憂慮

政法委認為，有10個理由實施《反蒙面法》，包括打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍，而香港社會還有很多深層次問題有待進一步釐清，加以解決。

另外，美國眾議院議長佩洛西於Twitter發文，稱港府訂立《禁蒙面法》「並非回應人民的不滿，亦只會加深外界對言論自由的憂慮」。有份發起《香港人權與民主法案》的共和黨參議員魯比奧批評，港府不將重點放在為現况找出政治解決方案，反而使用緊急法來禁止人民蒙面；警告若香港想繼續成為國際樞紐，港府應重新思考目前的優先事項是什麼。台北市長柯文哲認為，香港的《禁蒙面法》治標不治本，只會激化港府跟示威者的衝突，呼籲港府不要將自己的眼蒙着。

（反修例風暴）