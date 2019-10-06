禁蒙面法 政法委：止暴其中一步

【明報專訊】港府前日宣布由昨日（5日）凌晨零時起實施《禁蒙面法》（禁止蒙面規例），其後多區爆發示威衝突。中央政法委昨日在微信公眾號發文，稱《禁蒙面法》只是止暴制亂、恢復秩序的其中一步。《人民日報》在頭版發表評論文章，稱規例充分展現港府依法制暴的決心，重申支持特首林鄭月娥和特區政府為止暴制亂所採取的一切必要措施。
評論文章題為〈禁止蒙面 止暴制亂〉，指出「香港亂局持續至今，一個重要原因就是暴徒以蒙面掩飾身分，公然挑戰法律、肆意使用暴力、破壞社會安寧」，稱蒙面已經與暴力形成對應關係，港府立法乃合情合理，且極為必要；港府訂立《禁蒙面法》只針對少數人藉蒙面亂港，並不影響港人依法享有包括示威自由等各項權利，冀香港社會早日恢復安寧。
佩洛西：加深外界憂慮
政法委認為，有10個理由實施《反蒙面法》，包括打掉一些人的僥倖心理，有效縮小暴力的規模和範圍，而香港社會還有很多深層次問題有待進一步釐清，加以解決。
另外，美國眾議院議長佩洛西於Twitter發文，稱港府訂立《禁蒙面法》「並非回應人民的不滿，亦只會加深外界對言論自由的憂慮」。有份發起《香港人權與民主法案》的共和黨參議員魯比奧批評，港府不將重點放在為現况找出政治解決方案，反而使用緊急法來禁止人民蒙面；警告若香港想繼續成為國際樞紐，港府應重新思考目前的優先事項是什麼。台北市長柯文哲認為，香港的《禁蒙面法》治標不治本，只會激化港府跟示威者的衝突，呼籲港府不要將自己的眼蒙着。