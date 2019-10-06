遊行多人照蒙面 公務員：愈禁愈要做

除了上述遊行，尖沙嘴人鏈及多區衝擊都有人蒙面，旺角警署外昨晚亦有蒙面人聚集，警員除了舉旗警告他們參與非法集結，並指蒙面者正觸犯法例，要立即除下面罩，否則會有拘捕行動。對於昨天有無人因違反禁蒙面法被捕，警方至截稿前沒回覆。

銅鑼灣崇光百貨、世貿中心、金百利中心等昨停業，逾百人下午2時後於崇光外聚集，大部分為年輕人，亦有長者，他們之後走出軒尼詩道遊行，高呼「蒙面無罪，抗爭有理」、「香港人，反抗」等口號；到中環太子大廈外，人群大喊「聽日（周日），維園見」，記者所見沒有破壞公物或商戶，亦不見警員在場戒備。

最不滿警享特權 憂濫用緊急法

以藍巾蒙面的公務員林小姐稱，「愈要禁就愈要做，正如早前愈禁遊行，我愈要出來遊行」。她批評政府管治失當、無聽民意，做第一次「社區對談」後就禁蒙面，無助平息事件，反而激起更多民憤，「為何政府要選擇鎮壓青年呢？」

林小姐說，自6月16日起參與遊行，初時沒蒙面，只去靜坐、去有不反對通知書的集會，自7月起因警察放太多催淚彈才開始蒙面集會，後來警察漸漸不批出不反對通知書，更加覺得要走出捍衛集會自由。其友人吳先生最不滿不許市民蒙面、警察卻可蒙面，令警察進一步享特權，更憂政府再引緊急法，隨時宵禁、戒嚴。

昨遊行人數少於過往反修例遊行，20歲的「和理非」示威者任小姐稱，網上呼籲昨天是「休息日」，要看今日才知遊行人數有否減少。

遊行過後，一批黑衣人聚集皇后像廣場，5時許多名防暴警察突然衝出，在德輔道中匯豐總行對開的行車路，撲倒一對正在步行的男女，兩人被制服後除下口罩，現場市民情緒激動，不斷指罵警員和要求放人。有警員取出胡椒噴劑指向四周，包括傳媒，要求他們退後，又以揚聲器要求市民勿圍觀警方調查，有警員聲稱圍觀者非法集會。其後另外一名戴頭巾的男子在中環站外，被多名警員押上警車。

（反修例風暴）