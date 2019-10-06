禁蒙面法生效首天講話：港度黑暗一夜 林鄭促割席暴力 網民籲今上街

全體24名民主派立法會議員昨入稟高等法院要求頒布臨時禁制令，及就運用《緊急法》提出司法覆核（見A2）。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊晚上稱林太的講話只是舊調重彈，擔心會火上加油，憂慮政府用此手法激化局面，為日後再引用《緊急法》推出其他措施鋪路。他們前晚已去信要求特首撤回《禁蒙面法》，未獲回覆。

稱法庭認為港處嚴峻情况

指繞立法會指摘「不是事實」

特首林鄭月娥昨聯同3名司長及11名局長發表講話。她說留意到法庭前晚拒批臨時禁制令，法庭認為香港正處於嚴峻情况，雖然無人可保證禁蒙面法能完全成功結束暴力情况，但規例與結束暴力的目的相關，「法庭亦表示有必要透過這個規例控制非法集會，以及一些獲警方發出不反對通知書的大型集會」。她又稱，有40名建制派議員，相當多商會、媒體、家長教師會和社會團體亦公開表示認同政府訂立禁蒙面法。

對於非建制議員指政府訂立禁蒙面法並無法律基礎，且繞過立法會，林太稱這「不是事實，亦是無根據」。她又促請外國官員及議員「認清事件本質」，表示香港正面對前所未有的暴力衝擊。

戒嚴否 鄭若驊：有機會用到的都有考慮

被問到會否戒嚴，律政司長鄭若驊在一電台節目上稱「有機會用到嘅嘢都有考慮」；同場的保安局長李家超稱不會排除任何可能，又說對暴力「唔出聲都唔啱」。有聽眾問二人會否為這風波下台，鄭稱會盡力做工作將香港暴亂平息；李稱，目前要處理的嚴峻問題，特首要求他在這方面努力，他會竭盡所能。

另一邊廂，有網民昨早在連登號召今日（6日）舉行全民戴口罩的反惡法和理非大遊行，冀人數達300萬，打破6月16日遊行紀錄（民陣稱有200萬），以展示強大民意反對緊急法和禁蒙面法的決心。

陳淑莊批評，林太與眾局長昨日如「山頂蠟像館」，當初稱禁蒙面法是針對暴徒，但之後又規管合法遊行和集會，認為林太有心挑釁，想令香港局面更熾熱和震盪，鋪路引用緊急法做其他規例，繼續褫奪市民的人權、自由保障。她呼籲市民小心行事，不要跌入圈套。至於民主派今日會否上街，她稱議員會各自做決定。

陳淑莊：林鄭有心挑釁 市民勿墮圈套民建聯籲市民勿再支援「暴徒」

資訊科技界議員莫乃光表示，引緊急法推禁蒙面法，林太正重蹈修訂《逃犯條例》覆轍，且變本加厲，認為做法是「垃圾建制派」擔心區選選情，與政府一同進一步分化社會；又稱林太昨日的講話是「驚長假期混亂得不夠厲害，出來火上加油」。他擔心政府會再以緊急法延長拘押時間、禁網站、增撥款予警隊等，這會將香港推向不可修復的深淵。

另外，民建聯昨日強烈譴責「暴徒」前晚的極端暴力行為，批評他們針對建制派議員的辦事處破壞，縱火行為極有可能波及民居，威脅居民生命安全；呼籲全港市民不要再支援「暴徒」，並要堅定支持警隊嚴正執法。

工聯會表示，前晚有蒙面示威者破壞工聯會的工人俱樂部、工人醫療所等及多個議員辦事處，服務難即恢復，對此強烈譴責；要求政府盡快制定有效措施止暴制亂，並確保區議會選舉公平、公正及安全。

明報記者

（反修例風暴）

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