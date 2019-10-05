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「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮

【明報專訊】反修例風波自6月至今愈演愈烈，更有義務急救人員被捕；24歲的Alfred自7月起常常到衝突現場做急救工作，曾為警員洗眼急救的他於10月1日被警察以非法集結罪名拘捕，更遭拖延送院10多小時。他慨嘆今天在香港，人道工作愈來愈難做，但他無後悔，「我不是因為看到他是誰而不救，而是，無論他是誰，我也會救」。

Alfred讀中一時已考獲急救資格。他從新聞中看見很多人在反修例示威中受傷，7月開始便「落場做FA（First Aid）」。10月1日，示威行動「遍地開花」。住在黃大仙附近的Alfred得知警察在附近射催淚彈，即穿起FA背心，帶備生理鹽水、繃帶等簡單急救用品上街。黃昏5時左右，警方防線推進，他因長時間帶着防毒口罩而略感不適，跟示威者一同撤退。

中煙不停嘔 等12小時送院

警指見律師去醫院二選一

警察追至，Alfred跨不過路障，遂舉起雙手示意並無惡意，並表明急救員身分；警察叫他蹲下，然後把他按在地，扯下口罩，再用索帶扣起他雙手。接着便出現了網上廣泛流傳，說他「拗斷手」的一幕。Alfred說，當時因為被扯下口罩，吸入大量催淚煙，令他頭暈及不停嘔吐，他反而不太感受到拗手的痛，其實手並沒有被拗斷。

到達黃大仙警署後，他仍頭暈四肢無力，不住嘔吐，不停要求見律師及送院，警察對他說，他只可以在見律師和去醫院當中二選一，又要求他盡快完成錄口供程序才可以去醫院。Alfred半推半就之下在晚上7時左右簽署口供紙。律師晚上11時多來到，他續要求送院，最後到翌日清晨5時才獲送院。從被捕到送院，足足等了12小時。

Alfred形容警察十分不人道，「我明你會當我係犯，但你應用一個人道的方法去對待我」。除了拖延救援時間，被扣留警署時聽警察說，「頭先咁『生猛』，依家就詐死」、「你唔需要咁嘅樣，你唔做到咁我都會送你入院啦」。他說，這些警察都沒戴委任證，也沒警員編號，根本投訴無門。雖然如此，讓他再選擇一次，他仍是會出來做急救員。「這是一份救人的熱血，既然我有能力，我希望幫助他們。」

警：截稿前無回覆

本報就其個案向警方查詢，至截稿前未有回覆。

（反修例風暴）

相關字詞﹕急救員被捕 義務急救員 反修例風暴

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