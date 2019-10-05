中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋

聆訊主要爭議《刑事訴訟程序條例》下，法庭是否有權在被告沒出庭的情况下處理其保釋申請。代表曾志健的辯方律師一方認為，當案件進入首提訊階段，審批保釋的權力已由警方轉移至法庭身上。另外辯方透露，曾志健現仍在醫院留醫，未知何時出院。

控方認為法庭無相關權力

裁判官指出，如法庭決定將被告暫時交由警方看管，便等同法庭拒絕被告的保釋申請，又問控方相關做法有否對控方構成實際不公。控方則回應沒有，但認為法庭沒相關權力，如認為有需要，大可移師至醫院為被告保釋。裁判官最終裁定，法庭有權容許被告在不由自主、或受重傷而缺席聆訊的情况下，裁決其保釋申請，並批准曾志健保釋外出，下令案件押後11月14日再訊。

同案兩名因留醫前日缺席聆訊的被告李振文（25歲）和郭小琴（22歲），昨出院後到庭應訊，其中李步行時需使用助行器。案件同樣押後至11月14日再訊，二人分別獲准每日或每周一次到警署報到、交出5000至1萬元保釋金、不准離港等條件保釋。

7被告暴動提堂 中槍男生另控襲警

7名被告依次為陳珩（38歲）、陳金國（19歲）、李振文（25歲）、馮清華（21歲）、郭小琴（女，22歲）、曾志健（18歲）和邱宏達（26歲）。控罪指首5名被告於本月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；陳珩在同日同地縱火。另曾志健和邱志達於同日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另被控同日在鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。

【案件編號：STCC3684/19】

明報記者

（反修例風暴）