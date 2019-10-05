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批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」

【明報專訊】上月底曾訪港觀察示威的美國共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott），周四諷刺訪港時曾會見的香港行政長官林鄭月娥及其他建制領袖「無異於北京和習近平的傀儡」，甚至不肯回應關於港人權利的基本問題，而林太給他的來函也是充斥空洞言辭。另外，有線新聞網絡（CNN）周四報道，美國總統特朗普6月時曾在跟中國國家主席習近平通電話時，提出只要貿易談判有進展，就不會評論香港示威。

林鄭信稱美法案違《港政策法》

據斯科特公布的信件內容，林鄭月娥是在10月1日致函，當時斯科特已回國。林太在信中提到，擔心美國國會打算審議的《香港人權與民主法案》草案將違反《美國—香港政策法》的立法原意，不經意地損害香港作為國際商業樞紐的地位。但斯科特前日發表聲明狠批信中內容空洞，「她宣稱珍視自由、民主和港美伙伴關係，但其不作為展示她如何不珍視港人權利——甚至否定其市民和平示威的權利」。

斯科特又提到，林太致函當日發生香港少年為自由抗爭時胸口中槍，如今政府又考慮禁止民眾戴口罩（港府昨日正式宣布《禁蒙面法》），諷刺林太只是「共產主義獨裁者習近平尋求主導全球的另一棋子」，「令人失望的是香港沒有強大領袖為港人而戰，但美國保證支持這奮鬥，不會放棄」。

CNN：倘貿談有進展 特朗普稱不評港事

另外，「烏克蘭門」風暴引發外界關注特朗普跟外國領袖的通話紀錄，其中CNN周四報道，特朗普6月18日跟習近平通電話時，曾提到只要貿易談判有進展，他會在香港示威問題上保持沉默。報道刊出後，民主黨總統提名戰熱門人選、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）在twitter狠批特朗普，指任何美國總統在幕後出賣香港民眾的情况都是「無法容忍的」（outrageous），強調公眾必須得知特習通電的文字紀錄。她同日在《外交政策》網站發表題為「美國是時候在香港敢於面對中國」文章，建議美方必須停止向香港警方提供裝備，直至港方履行示威者要求的獨立調查並公布報告，同時向訪美港人提供臨時保護措施。

（反修例風暴）

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