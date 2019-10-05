王維基黃傑龍同反對立法

黃傑龍在周四晚已在fb專頁發文，以日本特攝片《幪面超人Faiz》暗喻《禁蒙面法》，昨日再發文稱一條《逃犯條例》已將社會推到「今日這個境地」，擔心《禁蒙面法》只是無限輪迴，不贊成該法例。

莊偉忠更形容《禁蒙面法》是「攬炒之作」，認為首次引用《緊急法》後，未來就有無限次特事特辦，最終變成慣例。除影響香港國際聲譽、亦有可能影響香港獨立關稅區地位、信用評級機構、投資信心等。

王維基於政府召開記者會前在fb發文稱「香港人 站起來 不退讓」，港視旗下的HKTVmall昨公布，受突發事件影響，全線O2O店提前於晚上6時前關門。

施永青：各方不降武力遲早有悲劇

中原集團主席施永青則表示，早已預視到政府會引用《緊急法》處理事件，現今事情正高速發展，若雙方不降低武力手段，悲劇遲早會發生，他稱各方都有責任，應該克制，降低暴力。施永青又認為，政治事件影響整個市場，無一例外，雖然仍有自住需求，亦預料未來樓市將緩緩下跌。

（反修例風暴）