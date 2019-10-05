要聞
下一篇 上一篇

王維基黃傑龍同反對立法

【明報專訊】港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，香港電視（1137）主席王維基、叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍，以及一田百貨及康宏金融前行政總裁莊偉忠，均在facebook齊聲反對《禁蒙面法》。

黃傑龍在周四晚已在fb專頁發文，以日本特攝片《幪面超人Faiz》暗喻《禁蒙面法》，昨日再發文稱一條《逃犯條例》已將社會推到「今日這個境地」，擔心《禁蒙面法》只是無限輪迴，不贊成該法例。

莊偉忠更形容《禁蒙面法》是「攬炒之作」，認為首次引用《緊急法》後，未來就有無限次特事特辦，最終變成慣例。除影響香港國際聲譽、亦有可能影響香港獨立關稅區地位、信用評級機構、投資信心等。

王維基於政府召開記者會前在fb發文稱「香港人 站起來 不退讓」，港視旗下的HKTVmall昨公布，受突發事件影響，全線O2O店提前於晚上6時前關門。

施永青：各方不降武力遲早有悲劇

中原集團主席施永青則表示，早已預視到政府會引用《緊急法》處理事件，現今事情正高速發展，若雙方不降低武力手段，悲劇遲早會發生，他稱各方都有責任，應該克制，降低暴力。施永青又認為，政治事件影響整個市場，無一例外，雖然仍有自住需求，亦預料未來樓市將緩緩下跌。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權
稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
先立後審 議員質疑立會無權否決
先立後審 議員質疑立會無權否決
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
中環中午蒙面快閃佔電車路
中環中午蒙面快閃佔電車路
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮