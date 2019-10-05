中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施

昨日港府正式公布訂立《禁蒙面法》前夕，坊間傳言四起，有指可能會進一步宵禁或實施外匯管制，財政司長陳茂波昨回應傳聞時強調，外匯管制並不符合《基本法》原則，香港絕對不會實施。他表示，市場有升有跌，爆發反修例爭議以來金融體系仍有系統運作，本港核心競爭力包括法制、法治、司法獨立及人才、資金、貨物自由流動並無受大損害。他又稱，當暴力平息後，政府會全力向外推廣香港，令國際社會對香港情况有全面了解。

金管局：無意改聯匯制度

金管局昨發聲明稱，《緊急法》不影響香港銀行業及金融市場的正常運作。對於外界擔心實行資金管制，金管局解釋，基本法第112條訂明特區政府需保障資金的流動和進出自由。

金管局重申，實行聯繫匯率制度以來經歷多次經濟周期，過去即使面對大量資金進出仍運作良好，香港儲備充裕，外匯儲備資產超過4300億美元，相當於香港貨幣基礎的兩倍以上，局方不需亦無意更改行之有效的聯匯制度。

廠商會及中總昨晚回應本報就港府引用《緊急法》對商界影響查詢，其中廠商會稱近日違法行為不斷升級，街頭暴力亦有急促蔓延迹象，政府有需要採取任何可行方法保障市民安全。

分析：投資者憂緊急法應用其他地方

中總則表示，持續出現的違法暴力及肆意破壞行為，已嚴重威脅社會治安及公共秩序，希望《禁蒙面法》能減少暴力衝擊行為，緩解社會衝突。中總又稱，《禁蒙面法》在多個主要西方國家已行之有效，有些國家刑罰甚至十分高。政府在這非常時期作相關決定，屬合情合理 。

本報昨日亦有向工總、總商會、銀行公會及地產建設商會等查詢，惟均不作回應。致富資產管理業務兼投資研究主管鄧澤堂認為，目前市場主要關注立法會否令局勢升溫，不過開始引用《緊急法》，投資者會擔心日後會否應用在其他地方。

零售業稱現已淡靜 影響不大

香港零售管理協會主席謝邱安儀昨早出席電台節目時，被問及可能訂立《禁蒙面法》，她說現時行業已十分淡靜，即使立法或實施宵禁令，對零售市道或銷售影響已不大。

此外，多個樓盤售樓處昨亦提早關門，新世界表示，元朗新盤瑧頤位於荃灣愉景新城商場的售樓處和示範單位已提早關門。恒地位於中環國金中心1期的售樓處亦已關門，涉及樓盤包括鰂魚涌君豪峰和西環翰林峰等。

內房龍湖及合景泰富合作的啟德尚‧津溋售樓處，以及碧桂園尖沙嘴泓碧售樓處亦已關閉。

明報記者

（反修例風暴）