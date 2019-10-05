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港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停

【明報專訊】反修例風波中，港鐵成為示威者衝擊目標。港鐵表示，至今有逾2000設施受破壞，部分與票務有關的零件已用完，新訂購零件要11月才運抵香港，呼籲示威者不要再破壞車站設施。港鐵凌晨表示，由於維修人員無法安全地前往各個受破壞的車站檢查，難以展開復修工作，宣布今晨重鐵（包括機場快綫）及輕鐵，將不會提供服務，直至另行通告。

新訂零件11月抵港

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，截至昨日，港鐵有83個重鐵車站及42個輕鐵車站受破壞，涉及設施包括800部出入閘機、500部售票機和增值機、400部輕鐵站八達通處理器、700部閉路電視及12部升降機等，另共有10個出入口要關閉，未啟用的沙中線宋皇臺站亦受破壞，港鐵稱該站情况仍受控制，明年第一季首階段開通目標不變。

黃琨暐續稱，除破壞設施，示威者亦將汽油彈扔進車站、在出入口縱火、將物件拋入路軌範圍等，影響乘客、員工安全及鐵路系統運作。他又說，負責執行《港鐵附例》的「附例特勤隊」已籌備至最後階段。

車務營運主管—南面網絡丁嘉俊說，港鐵已在車站安排額外人手疏導，由於部分車站有多個閘機受破壞，市民排隊時間會較長，部分車站要由港鐵職員以流動八達通處理器協助乘客入閘，呼籲乘客出行時預留更多時間。

車務總監劉天成表示，近期示威者對鐵路設施的破壞升級，部分與票務有關的零件已用完，港鐵正從外國訂購零件，11月才能送抵香港，若情况持續，部分車站或會在受衝擊翌日停開。他又說，近日有示威者投擲物件進路軌、惡意使用列車緊急出口斜道等，強調破壞這些軌道旁設施與破壞車站出入口設施嚴重性不同，呼籲市民不要破壞有關設施。

稱職員被包圍 封站「迫不得已」

被問到8月起多次在遊行前封站，是否做錯決定，劉天成說港鐵職員在8月前已多次被包圍，強調封站是迫不得已。

公民黨立法會議員譚文豪認為，現時社會氣氛下，政府再推出《禁蒙面法》會更群情洶湧，預料港鐵設施或再受破壞，認為若港鐵「割席」不配合政府封站，或可減少受衝擊的可能。民建聯立法會議員陳恒鑌擔心港鐵能否捱到11月零件抵港，若導致部分港鐵站不能服務，會影響市民，呼籲示威者冷靜，「港鐵無罪，只是交通營辦商」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕港鐵附例 劉天成 港鐵封站 港鐵 反修例風暴

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