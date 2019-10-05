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佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩

【明報專訊】2016年年初二凌晨發生旺角大衝突，「佔旺女村長」畢慧芬（圖）被控兩項暴動罪，案件經4次押後，昨日終在區域法院開審。開審前有市民戴口罩到庭旁聽，遭保安喝斥「除口罩」，又稱受司法機構指示。司法機構人員後來呈清並無此指示，解釋可能是與保安員有「溝通問題」。

司法機構稱無指示 「溝通問題」

被告畢慧芬（23歲）否認兩項暴動罪。控方開案陳辭指出，被告2016年2月9日凌晨身穿黑色外套及長褲、戴黃色冷帽、眼罩及白色手套，在西洋菜南街5至19號的「麥當勞」外掘起行人路的磚塊。

當日凌晨約4時及5時許，有100至150人戴口罩，分別在山東街、豉油街與西洋菜南街交界聚集，並向警方投擲磚頭等硬物，案發時被告亦在場。網上照片拍攝到被告手持磚塊，蹲在西洋菜南街「麥當勞」外，她身後有盛載磚塊的發泡膠箱及一團火。

2月9日清晨約6時，約200人在豉油街面向彌敦道方向，向警方封鎖線投擲磚塊，警方與人群之間有一個火堆。有傳媒拍攝到被告身處人群中最前方，她曾把物件拋入火堆中。有警長遭被告身旁的人投擲硬物擊中，眼角、前臂、小腿及膝頭受傷。

警方同年7月7日拘捕被告，她在警誡下承認案發時前往旺角，但聲稱只幫忙掘磚，沒有向警方扔磚。

另外，有公眾人士被法庭保安喝斥必須除口罩才可到庭內旁聽。記者詢問下，保安稱「司法機構咁講」，惟在場司法機構人員表示沒有下達此命令，稱可能是「溝通問題」。案件下周二續審。

【案件編號：DCCC570/18】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 畢慧芬 旺角大衝突

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