立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例

胡志偉：若接受五訴求 可復會

立法會秘書處昨宣布，林鄭根據《立法會條例》指明本月16日復會，當日早上將先由林鄭宣讀《施政報告》，保安局長李家超則緊接，按《議事規則》64（2）條宣布撤回修訂《逃犯條例》；翌日早上則為特首答問大會。政務司長張建宗昨日去信立法會主席梁君彥，信中稱，政府會按照既定程序，就相關安排諮詢內會主席。

李慧琼憂再有衝擊

民建聯主席李慧琼稱，若立法會可復會，對香港、市民都好，但擔心可否如期復會，「留意到已有人將復會日期張貼網上，或又再有衝擊」；她憂慮若未能復會，一些撥款、紓困措施未能落實。

胡志偉稱，若林太接納民間五大訴求，相信立法會可以復會；但若林太選擇與社會對立、令警隊成為鎮壓工具，《施政報告》亦只會淪為「施政恥辱」，並無意義。新民主同盟范國威質疑，林太先宣讀《施政報告》再撤回修例，次序反映政府無面對當下龐大民意。

（反修例風暴）