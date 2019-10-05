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立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例

【明報專訊】立法會自7月1日被示威者佔領後，因大樓內多處受破壞而提早休會。政府昨日刊憲公布，特首林鄭月娥指明於10月16日復會；立法會秘書處昨日公布，當日將會先由林太發表《施政報告》，其後才宣布撤回修訂《逃犯條例》。有建制派議員憂衝擊再現；民主黨主席胡志偉稱，若林太接受五大訴求，相信可復會。

胡志偉：若接受五訴求 可復會

立法會秘書處昨宣布，林鄭根據《立法會條例》指明本月16日復會，當日早上將先由林鄭宣讀《施政報告》，保安局長李家超則緊接，按《議事規則》64（2）條宣布撤回修訂《逃犯條例》；翌日早上則為特首答問大會。政務司長張建宗昨日去信立法會主席梁君彥，信中稱，政府會按照既定程序，就相關安排諮詢內會主席。

李慧琼憂再有衝擊

民建聯主席李慧琼稱，若立法會可復會，對香港、市民都好，但擔心可否如期復會，「留意到已有人將復會日期張貼網上，或又再有衝擊」；她憂慮若未能復會，一些撥款、紓困措施未能落實。

胡志偉稱，若林太接納民間五大訴求，相信立法會可以復會；但若林太選擇與社會對立、令警隊成為鎮壓工具，《施政報告》亦只會淪為「施政恥辱」，並無意義。新民主同盟范國威質疑，林太先宣讀《施政報告》再撤回修例，次序反映政府無面對當下龐大民意。

（反修例風暴）

相關字詞﹕議事規則 《逃犯條例》 五大訴求 示威者 施政報告 民建聯 民主黨 林鄭月娥 逃犯條例

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