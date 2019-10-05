黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案

中大學生會前會長張秀賢報名參選元龍，對撼經民聯王威信，他稱既參與選舉，定會服從政治制度的規則，故會簽署確認書，冀選舉主任能盡早確認其選舉資格。不少新興地區組織亦報名參選；九龍城區議會鄺葆賢與中醫關家倫、建築師關兆倫宣布組成「紅磡黃埔社區專業團隊」，昨日上午交表參選，競逐連任的鄺葆賢亦稱將簽署確認書。

多個政黨昨亦分別派員報名參選，民建聯各支部參選人昨均報名，主席李慧琼、會務顧問譚耀宗、葉國謙等人，陪同7名中西區參選人前往報名造勢，強調縱面對崎嶇前路，各參選人亦下決心迎難而上。

料反《禁蒙面法》有示威 民主黨誓師讓路

民主黨九龍東、西、新界東等區的參選人昨亦報名參選，該黨原定明日（6日）舉行區議會選舉誓師大會，但因該黨預計當日將有示威抗議《禁蒙面法》，故取消誓師大會，稱會與市民同行。

（反修例風暴）