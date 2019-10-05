聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」

首日收324提名表 屯門元朗最多

不少參選人均於昨日提名期首日便報名參選，包括民主黨、民建聯及多個新興組織；當中多名參選人均願簽署確認書，並呼籲政府勿作政治篩選（見另稿）。選舉事務處昨日宣布，提名期首日共收到324份提名表格，當中以屯門及元朗最多，分別有34份；最少則為灣仔區，共接獲5份提名表格。

《區議會條例》第38條列明，若特首認為選舉相當可能受騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，可藉命令指示押後選舉；但該日期不得遲於14日後。《區議會條例》第27條亦列明，選舉日期必須為任期完結前15至60日內舉行。

聶德權表示，一切情况會按條例機制處理，新的選舉日期須在原本投票日的14日內，即不能遲於12月8日，他透露已預留12月1日作後備投票日。至於若不能在12月8日前進行選舉，聶德權稱政府須以法案形式修改《區議會條例》，並在立法會三讀通過，才能進一步押後選舉。

胡志偉促勿DQ 否則令衝突升溫

聶德權昨於記者會上承認，若法案生效的選舉日期遲於2020年1月1日，區議會將出現真空期。他希望選舉可在公平、公開、誠實下順利完成，冀投票市民能在安全、不受威嚇下投票。要在和平環境下，選舉才能安全有序、公平公正進行。

民主黨主席胡志偉稱，特區政府、建制派或用盡方法令區選取消、押後，甚至促成運用《緊急法》，他不希望政府作出取消參選人資格等小動作，否則將令社會衝突升溫，促請當局臨崖勒馬、勿火上加油，並稱市民應善用今次選舉，表達對社會未來的看法。

李慧琼稱「非公平選舉」

民建聯主席李慧琼形容今次為該黨面對最困難的選戰，有民建聯辦事處被破壞、有市民擔心因政治不同而遭滋擾，認為並非公平選舉，要求政府採取措施，確保選舉公平公正。該黨會務顧問、全國人大常委譚耀宗稱，市民若不欲經濟受損，便應選出合適的候選人，而非「口講民主、實質搗亂」。

選管會昨發稿稱，會一如以往，致力確保選舉在公開、公平、誠實的情况進行，讓逾413萬選民選出其代表。選管會發言人表示，注意到社會近日有暴力事件發生，香港一直有良好選舉文化，選管會若接獲有關投訴，將轉介執法機關跟進。

明報記者

（反修例風暴）