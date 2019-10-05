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商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」

【明報專訊】政府昨日宣布通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，今日凌晨零時起生效，預期反修例示威者會在多區發起反抗行動，有商場內的店舖早早關門，超級市場迫滿添置乾糧的市民，有人認為如同打風前的香港，「從未看過這個情景」，亦有巿民排隊輪候提款。

蘇先生昨日下班後，約傍晚6時返抵美孚提款，未料恒生銀行排了10多人，「平時邊要咁排隊？」他盤算着未能預計這幾天香港的事態發展，決定輪候提款逾3000元應付一家未來數天所需。

「感法治變人治 擬錢轉海外」

Iris每周五都會到太和探望母親，她昨晚7時前到達太和商場，驚見商場內的服裝店、電器店都已關門，超級市場則人山人海，水果架上空空如也，排隊結帳的人龍多至在超市內繞了一圈。她形容從未看過這情形，「好似小時候打8號風球的感覺，感覺政府好差，破壞經濟，香港由法治變人治」。她又表示打算把錢轉去海外，上周到銀行查詢，但職員對她說，申請人數太多，要等一個月才能為她開戶處理。

「立法火上加油 經濟更差」

記者昨到黃大仙中心觀察，該處的超級市場未算太多人採購乾糧。郭先生和小儀（化名）認為香港未至於會去到買不到糧，也沒閒錢考慮轉走資金，但認為此時立《禁蒙面法》是「火上加油」。小儀說：「未平定民憤就『夾硬』立法，無諮詢過民意，只會搞到經濟更差。（林鄭月娥）其實就是逼人事事都要遷就她。以前我沒那麼討厭她，現在我好討厭她！」

（反修例風暴）

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