先立後審 議員質疑立會無權否決

林太昨表示，條例性質屬於「附屬法例」，做法是「先訂立、後審議」，會於10月16日復會後，提交立會審議。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊直斥「笑話」，她稱條例列明，規例須持續有效至特首會同行會藉命令廢除為止，立法會根本無法推翻。

憂限新聞自由 法界籌備行動

多名議員認為禁蒙面法只是幌子，日後政府將藉緊急法訂立更多其他條款。陳淑莊憂慮或藉此延長拘留時間，並稱條例涵蓋市民出入境、通訊等自由；民主黨主席胡志偉形容是「整個陰謀的起步點」，憂慮將來用以限制新聞自由。

法律界郭榮鏗批評，訂立禁蒙面法為香港走向極權的一大步，違憲並褫奪立法會的權力。他說法律界正積極籌備行動，將於短時間交代。

公民黨楊岳橋質疑條文的免責辯護無涵蓋衝突現場的義務救援員及社工，並憂慮若有人帶口罩在身，會被控管有物品作非法用途。

40建制議員支持立法

除立法會主席梁君彥、自由黨鍾國斌、實政圓桌田北辰外，40名建制派議員稱支持制訂禁蒙面法；聯署信稱，「暴亂」期間示威者主要特徵是戴上口罩或蒙面，因隱藏身分，警方蒐證、執法亦面對困難，示威者因而有可能逃避刑責，因不少海外司法管轄區已制訂禁蒙面法，案例證實有助執法，故認為立法刻不容緩。

經民聯林健鋒表示，商會裏很多人向他反映，希望政府可透過法例或行政命令制止暴力行為，他相信禁蒙面法是重要一步。

（反修例風暴）