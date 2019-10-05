要聞
下一篇 上一篇

先立後審 議員質疑立會無權否決

【明報專訊】政府昨根據《緊急法》訂立《禁蒙面法》，做法遭質疑違憲、繞過立法會訂立法例。特首林鄭月娥昨表示，將以「先訂立，後審議」方式，仍會提交規例予立法會審議。有民主派議員表示，條例列明，規例持續有效至特首會同行會命令廢除為止，質疑立法會根本無權否決；40名建制派立法會議員表明支持制訂《禁蒙面法》，意味條例已獲過半數議員支持。

林太昨表示，條例性質屬於「附屬法例」，做法是「先訂立、後審議」，會於10月16日復會後，提交立會審議。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊直斥「笑話」，她稱條例列明，規例須持續有效至特首會同行會藉命令廢除為止，立法會根本無法推翻。

憂限新聞自由 法界籌備行動

多名議員認為禁蒙面法只是幌子，日後政府將藉緊急法訂立更多其他條款。陳淑莊憂慮或藉此延長拘留時間，並稱條例涵蓋市民出入境、通訊等自由；民主黨主席胡志偉形容是「整個陰謀的起步點」，憂慮將來用以限制新聞自由。

法律界郭榮鏗批評，訂立禁蒙面法為香港走向極權的一大步，違憲並褫奪立法會的權力。他說法律界正積極籌備行動，將於短時間交代。

公民黨楊岳橋質疑條文的免責辯護無涵蓋衝突現場的義務救援員及社工，並憂慮若有人帶口罩在身，會被控管有物品作非法用途。

40建制議員支持立法

除立法會主席梁君彥、自由黨鍾國斌、實政圓桌田北辰外，40名建制派議員稱支持制訂禁蒙面法；聯署信稱，「暴亂」期間示威者主要特徵是戴上口罩或蒙面，因隱藏身分，警方蒐證、執法亦面對困難，示威者因而有可能逃避刑責，因不少海外司法管轄區已制訂禁蒙面法，案例證實有助執法，故認為立法刻不容緩。

經民聯林健鋒表示，商會裏很多人向他反映，希望政府可透過法例或行政命令制止暴力行為，他相信禁蒙面法是重要一步。

（反修例風暴）

相關字詞﹕緊急法 衝突 陳淑莊 新聞自由 田北辰 民主派 民主黨 香港 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權
稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
王維基黃傑龍同反對立法
王維基黃傑龍同反對立法
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
中環中午蒙面快閃佔電車路
中環中午蒙面快閃佔電車路
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮