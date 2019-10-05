岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令

消息稱郭榮鏗今入稟高院

司法覆核方面，岑敖暉和郭卓堅分別在覆核申請書稱，《禁蒙面法》違反《基本法》保障香港居民享有言論、集會、遊行、示威的自由，並違反《香港人權法案條例》。覆核申請將排期聆訊。另外，消息稱立法會議員郭榮鏗今日會入稟高等法院，挑戰林鄭透過緊急法繞過立法會實施《禁蒙面法》的合法性。

至於臨時禁制令，則為岑敖暉與立法會前議員梁國雄一起申請。聆訊昨夜9時展開，代表岑敖暉的資深大律師潘熙稱《禁蒙面法》不合比例地干擾基本法，侵犯市民集會及人身自由，又以同性戀者想匿名參與遊行或國泰員工發表政見被裁為例，指《禁蒙面法》侵犯他們自由。潘熙亦稱現階段推行《禁蒙面法》，不但無法遏止暴力事件，反「火上加油」令民怨加劇。

官：不能假定示威者不守例

代表政府的資深大律師余若海則引用特首發表的新聞稿，稱近日暴力事件加劇，示威者開始攻擊私營地方，立法目的要平衡公眾利益遏止暴力。

法官林雲浩裁決稱，申請方不能以市民不會遵守法例為前提，而斷定通過法例會「火上加油」，加上他認同政府一方所指，表面上通過《禁蒙面法》與其遏止暴力目的有關聯，况且很多歐洲國家也有相關法例，故拒絕臨時禁制令申請，《禁蒙面法》隨即生效。

岑：我們每日戴口罩 可拉幾多

岑敖暉散庭後戴起頭巾蒙面，在庭外說現階段合法抗爭「只可以做咁多」，又稱「政府要用這些手段對付我們這些抵抗暴政的香港人，即管來」。岑又說，「我們千千萬萬個香港人，每日戴着面巾、口罩、豬嘴，看看香港警察可以拉到幾多人。」

法政匯思成員呂浠瑜大律師相信，未來數日會有示威者干犯《禁蒙面法》被捕，縱使條例正受司法覆核挑戰，檢控方仍會「去住先」繼續檢控並帶上法庭。

【申請編號：HCAL2929-30/19】

（反修例風暴）