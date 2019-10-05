教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難

教局稱校本處理 毋須交名單

教育局回覆查詢時重申通告內容，稱發信目的是促請學校提醒學生和家長，學生外出時不要以任何方式遮蓋臉孔，「人與人之間的交往，一般慣常、合理做法是不會為避免讓人識別而遮蓋臉孔的」。教育局指出，學校可在這原則上訂定校本處理方法，強調從沒有亦絕不會要求學校提交在校內外配戴口罩的學生名單。局方補充，《禁蒙面法》雖不涵蓋學校的學習活動，學生亦應學習與人相處的做法，又稱附件的回條只供校方參考，是否要求家長簽署，視乎通告內容、性質和校本情况。

校長會料更多學生抗議

教育局昨午會見各學校議會，中學校長會主席鄧振強表示，局方在會上沒有給予額外指引，他們已要求局方盡快提供更多資訊。他指出，局方在會上澄清法例只規管公眾地方行為，不包括學校範圍，校方可各自按校情、校規處理學生是否戴口罩。他表示學校不會要求警方介入。他和與會校長已向局方表達擔憂，立例將激發更多學生反應，預料下星期二復課後，將有大批學生戴口罩上學抗議。本身是香港管理專業協會羅桂祥中學校長的鄧振強表示，該校過往沒有限制學生戴口罩，他將保持原來做法。

教聯會會長黃均瑜不認為通告有問題，局方只因應立例向學校發指引，校方角色是提醒學生，他看不到在學校內有非蒙面不可的理由，不認為會令校方有困難，而一般情况下，學校的事會自己解決，不會要求警方介入。

罷課平台批恐嚇 擬聯署

針對教育局發出的通告，中學生罷課籌備平台發聲明表示深感憤怒，指局方刻意發出言辭強硬卻無法律效力的通告，意在恐嚇學生、分化校園，呼籲全港學生無限期持續戴口罩上學，並會發起全港聯署，要求校方對學生在校內合法表達政治意見，採取「不處罰、不報警」方針。

教協批評政府未有正視社會矛盾根源，《禁蒙面法》將加劇社會衝突。會長馮偉華表示，學校將成為「磨心」，為校內師生帶來不必要的撕裂。教協希望抗議能以和平方式進行，同時呼籲學生遠離衝突現場，以策安全。

家校會：立法帶社會復平靜

家長聯盟：加劇緊張氣氛

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊支持港府訂立《禁蒙面法》，他指出，有家長極度擔憂學生模仿暴力行為，立法是帶領社會回復平靜的重要一步。家長聯盟發聲明指《禁蒙面法》只會加劇社會的緊張氣氛，發言人湯頌儀擔心中學生有更大反撲，而小學生若生病戴口罩上學，亦有被笑的可能，教師查問學生時也給學生壓力，在校園製造更多矛盾。

明報記者

（反修例風暴）