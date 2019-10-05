稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權

李：有編號委任證特別編碼

昨日政府記者會上，李家超多次被追問為何警方不受禁蒙面法規管。他回應稱，無論警員是什麼崗位，都有方法識別，如軍裝有編號，便裝有委任證，速龍小隊的頭盔上有特別編碼，警隊亦有內部文件等途徑可識別不同警員的身分。被問為何警方受條例豁免，但參與合法遊行示威的市民卻不能戴口罩，要承受或被起底的風險，何以警方有此特權，他說，「警務人員在場執行職務，不能離開，不能退縮，因此要給予安全保障」，又重申警隊有不同紀錄，市民可循制度投訴。

警無展編號 民權觀察批李說謊

立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申批評李家超的說法離譜，是「縱容警方濫用武力」，認為他須立即下台。他說，警方作為行使公權的執法者，本應光明正大，若警員行事光明磊落，根本毋須掩飾身分。對於李家超稱有制度可追查警員身分，涂說即使市民投訴，最終由投訴警察課負責，是「自己人查自己人」，質疑出現包庇同袍的情况。

民權觀察成員王浩賢認為李家超是公然說謊，侮辱公眾智慧，並指自反修例運動以來不少警員制服無展示編號，市民無從辨識身分及追究。他說，即使警員是否蒙面，本身必須有可識別的編號，但現時部分警員無展示編號且蒙面，「制度是拒絕公眾監察」，強調匿名執法屬違反人權。他認為，「政府要違法市民不可逃避法律責任，但卻容許警員逃避法律責任」，會令人質疑為何當局對市民嚴苛，但對有公權力者寬鬆。

陸頌雄：保護自己免起底

工聯會陸頌雄認為，警方有實際工作需要穿戴保護裝備，若無暴徒無理衝擊，警方根本毋須執法，希望外界搞清楚事件起因。他又說，有警員被起底、欺凌，禍及家人，故要蒙面保護自己，呼籲大眾將心比己。

（反修例風暴）