要聞
下一篇 上一篇

稱警蒙面仍可查身分 李家超被轟縱容濫權

【明報專訊】過去近4個月的反修例示威，警方執勤時不展示警員編號、委任證，甚至蒙面的情况愈見頻繁。政府昨頒布《禁蒙面法》，引起市民質疑會否同樣規管警方，不准警員蒙面。保安局長李家超稱，警員在現場執行職務，「不能離開，不能退縮，因此要給予安全保障」，又稱警隊有制度可追查警員身分。民主派議員及人權組織不滿有關辯解，批評李家超縱容警隊濫權。

李：有編號委任證特別編碼

昨日政府記者會上，李家超多次被追問為何警方不受禁蒙面法規管。他回應稱，無論警員是什麼崗位，都有方法識別，如軍裝有編號，便裝有委任證，速龍小隊的頭盔上有特別編碼，警隊亦有內部文件等途徑可識別不同警員的身分。被問為何警方受條例豁免，但參與合法遊行示威的市民卻不能戴口罩，要承受或被起底的風險，何以警方有此特權，他說，「警務人員在場執行職務，不能離開，不能退縮，因此要給予安全保障」，又重申警隊有不同紀錄，市民可循制度投訴。

警無展編號 民權觀察批李說謊

立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申批評李家超的說法離譜，是「縱容警方濫用武力」，認為他須立即下台。他說，警方作為行使公權的執法者，本應光明正大，若警員行事光明磊落，根本毋須掩飾身分。對於李家超稱有制度可追查警員身分，涂說即使市民投訴，最終由投訴警察課負責，是「自己人查自己人」，質疑出現包庇同袍的情况。

民權觀察成員王浩賢認為李家超是公然說謊，侮辱公眾智慧，並指自反修例運動以來不少警員制服無展示編號，市民無從辨識身分及追究。他說，即使警員是否蒙面，本身必須有可識別的編號，但現時部分警員無展示編號且蒙面，「制度是拒絕公眾監察」，強調匿名執法屬違反人權。他認為，「政府要違法市民不可逃避法律責任，但卻容許警員逃避法律責任」，會令人質疑為何當局對市民嚴苛，但對有公權力者寬鬆。

陸頌雄：保護自己免起底

工聯會陸頌雄認為，警方有實際工作需要穿戴保護裝備，若無暴徒無理衝擊，警方根本毋須執法，希望外界搞清楚事件起因。他又說，有警員被起底、欺凌，禍及家人，故要蒙面保護自己，呼籲大眾將心比己。

（反修例風暴）

相關字詞﹕涂謹申 民權觀察 委任證 速龍小隊 蒙面 警察濫權 李家超 禁蒙面法

上 / 下一篇新聞

禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
勇武派：預坐10年監 不怕多一條罪
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
已研4緊急法措施 或延長拘留疑犯時限
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
教局促師生勿戴口罩 罷課平台籲續戴 教協質疑通告內容超法例 教聯：不覺校方為難
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
多大專院校停課 樹仁禁學生採訪捱批
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
岑敖暉郭卓堅申覆核 官拒批禁制令
先立後審 議員質疑立會無權否決
先立後審 議員質疑立會無權否決
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
商舖提早關 超市銀行擠滿人「似打風」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
聶德權：區選預12‧1後備投票日 「倘選舉延明年元旦後 區會將真空」
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
黃之鋒籲勿政治篩選 稱倘被DQ有應變方案
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
立會16日復會 先讀《施政報告》後撤修例
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
佔旺女村長控暴動開審 法庭保安命旁聽市民除口罩
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
港鐵稱零件用完籲停破壞 今晨服務全停
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
中總廠商會撐政府 其他商會未回應 陳茂波：外匯管制違憲絕不實施
王維基黃傑龍同反對立法
王維基黃傑龍同反對立法
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
大馬首相籲林鄭辭職 恐六四在港重演
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
批林太來函空洞 美參議員諷如「習傀儡」
中環中午蒙面快閃佔電車路
中環中午蒙面快閃佔電車路
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
中槍學生非自願缺席聆訊 官准保釋 法官：交警方看管等同拒絕保釋
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
15人控龍翔道暴動 學生投訴遭警撼頭埋牆
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮
「這是一份救人熱血」 網傳遭拗斷手 前線FA不退縮