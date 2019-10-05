抗議為緊急法開路 多區爆衝突 便衣被圍射實彈傷男童 遭擲燃彈

便衣着火跌槍有人圖搶 奪回求援

昨晚9時許，一名便衣警員駕車經過元朗大馬路時與示威者衝突，其間傳出槍聲，有示威者繼續以雨傘等襲擊他，並投擲燃燒彈，火燄一度燒着警員的衣服，警員匆忙逃出並不斷揈手撲火，混亂間手槍跌在地上，有人上前疑企圖搶槍，警員衝前奪回，但留下彈匣。其後警員致電求援，此時他第二次被擲燃燒彈，衣服一度再次着火。網上影片顯示，他當時頭破血流。

事件中一名14歲男童左大腿中槍，送往屯門醫院接受手術，情况嚴重。這是繼周二荃灣18歲男生中槍後，再有警員開槍傷及示威者。

14歲男童大腿中彈 情况嚴重

警方指出，「大批暴徒在元朗區襲擊一名便衣警員」，警員倒地後生命受嚴重威脅，「為保護生命曾開一槍」，其後他兩度遭人擲汽油彈，令他身體一度着火。

港鐵表示，由於大量車站遭暴力破壞及縱火，有列車疑被縱火，昨晚約10時半宣布全線停駛，輕鐵及港鐵巴士暫停服務，是反修例風波以來首次。網上片段所見，有港鐵車站職員與示威者爭執後遭圍毆。港鐵表示今晨全線鐵路不提供服務，直至另行通告。

南區首見衝擊破壞 警射催淚彈

特首林鄭月娥昨午3時宣布訂立《禁蒙面法》後，大批市民4時許聚集在中環民耀街一帶，並佔據交易廣場外行車線，高叫「香港人反抗」、「光復香港，時代革命」等口號，高峰時估計逾萬人聚集。入夜後，示威者在多區快閃示威及衝擊，其中香港仔首見黑衣人衝擊，約300人到香港仔中心破壞部分商舖，之後走出海傍道堵塞6條行車線，其後包圍香港仔警署擲石，警方在警署天台發射一枚催淚彈，之後警員再到海傍道發放兩枚催淚彈驅散示威者。

讀「臨時政府宣言」 燃彈擲無人列車頂

在荃灣區，一批黑衣人破壞沙嘴道中國銀行櫃員機及縱火，並快閃到荃灣政府合署打爛玻璃，之後有示威者宣讀「香港臨時政府宣言」。在沙田，示威者除了設路障、打爛政府合署玻璃，沙田站有停泊在月台的無人列車車頂疑被人投擲燃燒彈着火。有示威者破壞位於沙田的鄉議局大樓及中聯辦新界工作部，塗污外牆並破壞玻璃。

在黃大仙，示威者堵塞龍翔道，一度與警對峙，防暴警發射催淚彈及布袋彈驅散。港島紅隧入口昨晚約8時半亦有示威者搬出水馬等堵塞行車線。天水圍有一批示威者沿輕鐵線破壞車站。

舉烏克蘭作例 田北辰：港必更大獲

警方昨晚表示本港多區出現「暴動行為」，呼籲所有市民應留在安全地方，切勿外出。

立法會議員田北辰引用烏克蘭的例子，稱訂立禁蒙面法後，烏克蘭民情洶湧，情况不能收拾，如今在香港實行，「一定更加大獲」。

明報記者

（反修例風暴）