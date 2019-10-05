被問會否禁Tg連登 林鄭：不便交代對策

倘暴力增「不放棄任何合理手段」

港大法律學院首席講師張達明日前表示，引用緊急法推行禁蒙面法只會將香港推入萬劫不復境地，因現時並非法律問題，而是政治問題，立禁蒙面法不但未必能止暴制亂，更是向全世界宣示，港府不再遵從法律程序處理法律問題，是很壞的先例。

在昨日記者會上，林太被問是否「打開潘朵拉盒子」，令她有無上權力，以及將來會否取締Telegram、連登等。她回應說，4個月以來的示威，暴力不斷升級，作為負責任的政府，要不斷調校應對方法，「當然最希望見到暴力慢慢減退，不需要考慮額外方法」。

林太又說，禁蒙面法是政府作出「反應」，對於下一步手段，她重申不希望暴力升級，「但如果真的繼續惡化，政府要繼續想有何手段應對」。其後傳媒追問下一步對策為何、會否押後區選、管制網絡平台如Telegram、延長拘押期等，林太稱不能詳細交代，「屬於（應付暴亂）對策，不方便說」。

被問若暴力升級，政府會否戒嚴或出動解放軍，林太並無直接回應。至於會否考慮頒布宵禁令，林太表示目前沒有進入下一步行動，但強調在現有法例下的行動，如未能遏止暴力，政府都會嚴肅考慮，正內部審視，又稱「任何合理手段都不會放棄」。

傳媒憂限制新聞自由

林鄭：引緊急法不能違憲

對於傳媒關注政府會否引用緊急法限制新聞自由。林太回應稱，引用緊急法亦不能違憲，又稱自由並不是無任何限制，故要取得平衡處理特別情况。

胡志偉：禁蒙面只是緊急法起點

民主派議員斥政府是「走向極權一大步」，批評做法完全違憲。民主黨主席胡志偉形容，禁蒙面法為陰謀的起點，緊急法包括許多內容，包括限制報道、新聞自由，政府僅稱屬政府解決問題的戰術，不能說明緊急法。他又批評，政府因修例引致社會衝突矛盾，但不去解決，卻進一步運用緊急法、打開潘朵拉盒子。

葛珮帆：罰則輕 阻嚇力待觀察

「禁蒙面法推動組」召集人葛珮帆稱，推動組前日提出簽名支持《禁蒙面法》行動，數小時已有逾4萬人支持。她又和推動組的建議比較，稱政府提出最高可判監1年及罰款2.5萬元，罰則較輕，阻嚇力是否足夠有待觀察。

（反修例風暴）