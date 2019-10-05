民權觀察批規管過闊憂濫權 聯合國：和平集會不應受限

質疑「化妝落蘭桂坊都會拉」

聯合國人權理事會亦關注香港情况，表示香港訂立禁蒙面法必須有法理依據及保障集會自由。對於特首林鄭月娥稱規例有平衡公眾利益，該會反駁和平集會自由是基本權利，不應受限制。

被問到為何獲不反對通知書的遊行集會也受限制，保安局長李家超昨稱，近日不論遊行示威開始時是合法與否，往往有可能變成嚴重暴力行為，訂立規例是希望回復和平有序表達意見而不對社會構成嚴重影響。

民權觀察成員王浩賢認為，新例會造成寒蟬效應，過往不少邊緣弱勢社群會戴口罩保護身分，也有市民擔憂表達意見會遭解僱或秋後算帳，現不許蒙面，會阻礙他們有效行使權利，「威權政府為了公眾秩序施加刑責，但保護市民權利卻無作為」。

民權觀察憂寒蟬效應 阻弱勢發聲

在新例下，警員若在公眾地方發現有人蒙面，可截停並要求該人除去蒙面物品以核實身分，市民拒絕即屬違法，最高可判囚6個月及罰款1萬元。王浩賢說，現有法律已賦予警員權力截查市民時可要求展示身分，過去市民拒脫口罩可涉阻差辦公，故再加強刑責並不必要，亦擔憂未來警權更大，警員更有可能安插罪名及有更多濫權藉口。他亦關注人權觀察員及義務急救員等是否獲豁免，擔憂警員會有藉口任意干預其工作。

至於記者採訪示威需戴面罩，會否觸犯法例，李家超稱根據規例，因從事專業或受僱工作，為了安全而需用蒙面物品，屬合理辯解，可免除刑責，相信記者符合此條件。

（反修例風暴）