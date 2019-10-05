禁蒙面法今生效 合法示威同規管 引緊急法最高囚1年 林鄭未排除有下步

學聯前副秘書長岑敖暉昨提司法覆核，並申請臨時禁制令，高院昨晚緊急開庭，岑不獲高院批出禁制令。

禁蒙面法今凌晨零時生效，在政府公布引用《緊急法》後，昨晚全港各區出現示威和破壞情况，其中元朗有警員開槍，一名14歲示威者遭射中大腿。

港大法律學院教授陳文敏接受BBC中文訪問時認為，禁蒙面法只會約束一些願意遵守這個規例的人，而過去數月不斷有人參加沒警方批准的遊行，違反香港《公安條例》相關規定，沒理由期望示威者會遵守禁蒙面法。

40名建制派立法會議員表示，支持制訂禁蒙面法；民主派認為禁止蒙面只是幌子，日後政府將藉緊急法，訂立更多惡法。

警可截查要求除口罩 違者可囚6月

行政會議昨早開特別會議，通過引用緊急法訂立禁蒙面法，林鄭月娥下午聯同一眾司局長開記者會公布。禁蒙面法不止禁止在非法遊行集會、暴動蒙面，合法集會亦受規限，一經定罪，最高可囚1年及罰款2.5萬元（見表）。保安局長李家超解釋，因為無論遊行示威開始時合法與否，都有可能演變成嚴重暴力行為。

規例亦賦權警員，在某些情况下可要求身處公眾地方的市民，除去蒙面物品以核實身分。李家超稱若相關人士拒絕，即屬犯罪。至於何謂蒙面，李稱是指使用面罩或任何其他遮掩全部及部分面部的任何物品，包括顏料。至於市民用頸巾包裹額頭、戴特大墨鏡、用透明的保鮮紙保護雙眼等是否屬違法，保安局表明，「若蒙面物品相當可能阻止識辨身分，使用者有可能招致刑責」。

工作宗教健康理由可豁免

規例容許3種可免除刑責的合理辯解，包括從事專業或受僱工作，為其個人人身安全的理由蒙面，例如記者；另兩種是「先前已存在的」醫學或健康理由，及宗教理由。李稱警方要有合理懷疑才能採取拘捕行動，如即時提出辯護理由，已能令警方明白。

至於在示威地區的居民如戴面罩免吸入催淚煙，或因流感高峰期而戴口罩保護會否違法，李稱規例已列明何謂合法合理辯護，只要市民提出足夠證據帶出論點，控方又無足夠排除合理疑點的證據來否定，法庭有絕對權力按每人提出的理由或實際情况，決定其是否有合理辯解而免責。

林鄭否認需京批准 稱下台無幫助

港澳辦：立法合法合理合情

林鄭月娥否認引用緊急法前要經北京政府批准，被問到會否下台，她說下台對現時局勢沒幫助。國務院港澳辦發言人楊光稱，香港「在外部勢力的插手干預下演變為一場『港版顏色革命』」，特區政府制訂禁蒙面法「合法合理合情，極為必要」。中聯辦負責人強調，「中央政府相信行政長官和特區政府能夠用好香港本地現有法律，依法止暴制亂、恢復秩序，我們對此予以堅決支持」。

林鄭：無法預計何時廢除

林太強調引用緊急法，並不等於香港已經進入緊急狀態。她稱近日暴力事件升溫並出現變化，亦有大批學生參與；過去4個月，非法集結、暴力破壞的示威者幾乎全部蒙面，以逃避刑責。至於禁蒙面法有否「日落條款」，林太稱「當引起要成立規例的情况消失」，特首可廢除規例，但她無法預計時間。

被問為何不設獨立調查委會

林鄭：不是多人提出就讓步

有記者問到宣布訂立此規例後，昨晚由原本只有6區集會變成16區，推出規例後暴力程度究竟是升是降，林太同樣稱難以預測，強調希望規例起阻嚇作用，特別是對青年人，「不是我們可以預計這些人會採取什麼暴力行動」。至於為何不能讓步答應「獨立調查委員會」等訴求去止暴制亂，林太不是多人提出政府就可讓步。

明報記者

（反修例風暴）

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