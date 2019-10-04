被傳「角色扮演」幼園 家長報警稱女兒被「不恰當對待」

【明報專訊】網上流傳將軍澳一間幼稚園有老師在課堂上要求學生扮演警察及暴徒，教導學生使用「雷射筆」，並毆打警察子女。青衣商會將軍澳幼稚園發聲明，稱有關消息完全失實。警方回覆本報查詢時，確認一名女童於將軍澳一學校內被職員不恰當對待，案件暫列對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理，暫時未有人被捕。
警方表示，將軍澳警署周三接獲一名女子報案，稱女兒早前於將軍澳一間幼稚園內被職員不恰當對待，案件暫列對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理，暫時未有人被捕。
副校：老師表示沒做過網上流傳指控
青衣商會將軍澳幼稚園楊姓副校長昨日（3日）回覆本報記者表示，校方向相關老師查詢，老師表示沒有做過網上流傳的指控。
對於聲明未有提及有老師涉及打人，楊副校長稱是「節錄咗」，「雷射筆嗰段已經包埋打人」，形容「成件事係失實」。對於有家長報案稱該校有職員不恰當對待其女兒，楊副校亦證實警方有聯絡他們，並稱警方正跟進中，不方便再回應。
聲明沒提老師涉打人 副校：節錄咗
網上流傳，一名幼稚園教師與30名K1學生作「角色扮演」，其後着警察孩子扮演警察，其他同學仔扮「暴徒」，老師其後將雷射筆交給「暴徒」射「警察」。角色扮演後，老師帶一名扮演警察的學生到洗手間洗手，並稱他的手「唔乾淨」，打其胸口20下，同樣情况不止發生一次。