被傳「角色扮演」幼園 家長報警稱女兒被「不恰當對待」

警方表示，將軍澳警署周三接獲一名女子報案，稱女兒早前於將軍澳一間幼稚園內被職員不恰當對待，案件暫列對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理，暫時未有人被捕。

副校：老師表示沒做過網上流傳指控

青衣商會將軍澳幼稚園楊姓副校長昨日（3日）回覆本報記者表示，校方向相關老師查詢，老師表示沒有做過網上流傳的指控。

對於聲明未有提及有老師涉及打人，楊副校長稱是「節錄咗」，「雷射筆嗰段已經包埋打人」，形容「成件事係失實」。對於有家長報案稱該校有職員不恰當對待其女兒，楊副校亦證實警方有聯絡他們，並稱警方正跟進中，不方便再回應。

聲明沒提老師涉打人 副校：節錄咗

網上流傳，一名幼稚園教師與30名K1學生作「角色扮演」，其後着警察孩子扮演警察，其他同學仔扮「暴徒」，老師其後將雷射筆交給「暴徒」射「警察」。角色扮演後，老師帶一名扮演警察的學生到洗手間洗手，並稱他的手「唔乾淨」，打其胸口20下，同樣情况不止發生一次。

（反修例風暴）