旺角禁錮非禮案 官禁報道事主職業

疑被誤當便衣警 遭3示威者包圍

被告為廚師黃子隆（31歲）、大專生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲）同被控一項非法禁錮；黃另被控一項非禮罪，昨獲准毋須到庭應訊。控方陳辭稱，本案經公開審訊，事主X的個人資料已在公眾場域發布，令X不安，法庭禁制令能保障其利益。辯方反對申請，表示法庭須考慮公眾知情權。署理主任裁判官嚴舜儀表示，如果法庭日後審訊發現X的職業牽涉公眾知情權，將頒令處理傳媒可否報道。

辯方亦呈上X的供辭，稱她籠統形容個人職業，惟嚴官不認同，稱X描述了她在行業的位置和業務，一旦連同出生日期等資料曝光，有可能被認出身分。

官：案情與事主職業並不相關

嚴官續稱，法庭處理風化案的大原則是要保障事主，X的身分被披露將影響她出庭作供的意願，而且本案案情與X的職業並不相關，故在考慮控辯雙方理據及公眾利益下，接納控方禁制令的申請。

【案件編號：KCCC1905/19】

（反修例風暴）