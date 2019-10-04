邵家臻黃浩銘出獄 人消瘦志更堅

希望探訪被扣兒童院抗爭者

兩人昨晨手持個人物品，先後步出赤柱監獄，告別8個月牢獄生活。近百人到監獄外聲援，包括佔中案同被裁定罪成的牧師朱耀明、戴耀廷、張秀賢、鍾耀華、李永達、立法會議員陳淑莊。兩人與支持者握手及擁抱。

邵家臻明顯較入獄前消瘦，昨以「別來無恙，始終如一」總結牢獄生活。他表示獄中生活難捱，寢食難安，足足輕了22磅，且監倉酷熱，入睡時也會流汗。但他說自己變得健康，心理質素提升，今年內將出版一本書，講述獄中經歷及囚權議題。

至於餘下一年議會生涯，邵家臻說除了在立法會抗爭，亦會支持有心參政的社工。他說稍後會致函社署，要求探訪在反修例運動中被扣留於兒童院的年輕人。對於錯過近4個月反修例運動，他說運動開始以來只看到電視資訊，曾多晚失眠及痛哭。他說對比佔領運動，反修例運動已轉型，自己願意在這場運動學習，並說被囚經歷令其追求民主的意志更堅定。

黃浩銘：在囚時很想參加反修例運動

黃浩銘表示，在囚時很想參加反修例運動，冀未來數日了解香港近期變化，又說牢獄苦難並未阻礙其爭取民主的決心。他希望行政長官林鄭月娥回應民間五大訴求及落實真普選。他並感謝未婚妻對他的體諒。

（反修例風暴）