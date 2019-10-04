區選今起提名 政黨參選人數出爐 民主黨憂DQ 民建聯：最艱難選舉

民主派99人出選 準備Plan Ｂ

民主黨將派99人出戰區選，其中60人為40歲以下。李永達昨表示，早前官媒評論組人鏈也涉港獨，該黨不排除參選人有被DQ（取消資格）風險，他稱該黨參選者將簽署確認書，並提醒黨員若報名後遲遲未獲確認資格，或接獲選舉主任查詢立場的提問，便要尋找「Plan B」。

李永達說，反修例運動令民主派人士歷史性填補區議會95%席位，稱要感謝年輕人，「只靠我們不可能贏得大多數」，強調區議會亦可集結地區力量。李永達估計民主派在最少3個區議會能獲過半數議席；料在海怡、美孚等中產私樓地區建制派會大敗。至於近日有風聲指政府或押後選舉，李永達說倘取消選舉有可能違憲，屆時料會有司法覆核。

民建聯籲清連儂牆保公正

民建聯昨公布將派179名成員參選，平均年齡為41歲、最年輕者23歲，6名立法會議員會參選。李慧琼形容該黨面對「回歸以來最艱難選舉」，但無估計選情影響。她說香港衝突處處，該黨21個辦事處被破壞，網上有留言稱對付參選人等，強烈要求政府採取措施確保公平公正選舉，當中包括清理連儂牆。至於是否希望政府押後選舉或取消，李慧琼稱這是政府考慮。

民建聯副主席陳克勤表示，政府除了提供安全和平環境予市民投票，候選人可公平宣傳都重要，現時有有意參選人受滋擾，市民接收不到相關參選人訊息。雙料議員周浩鼎稱，市民對11月24日能否安全投票有很大擔憂；另一副主席、中西區議員陳學鋒表示，近期該黨議員、幹事受很多威脅，如在街站受滋擾，義工都受壓力，心理和安全受到威脅，冀政府能確保選舉能公平進行。

多名素人有意披甲

多名有意披甲區選者昨日先後宣布參選，佔中九子案被告之一的張秀賢以及多名素人昨於元朗宣布參選，料將挑戰當區區議員王威信。北區則有7名素人組成「北區連線」宣布參選；其中社工呂智恆將出戰盛福，他正與新同盟黃良喜撞區，但強調自己較早進行地區服務，會堅持出選。

明報記者

（反修例風暴）