段崇智：逾20中大生被捕 一半被控

學生佔會議室促校長對話

遊行昨午1時半於中大校園舉行，約數百人響應，眾人包圍行政大樓要求與段崇智對話，其間他現身15分鐘，惟拒絕移師到「烽火台」與學生對話。學生隨即鼓譟，分幾路衝入大樓，其中一批人佔據會議室，另有人打碎玻璃門及塗鴉。段崇智其後現身會議室，但現場人多嘈雜，有人撒溪錢，段不滿拍枱並高呼「我在說話」。

行政樓被破壞 段：不可接受

至下午5時許，段崇智第三度現身，並在「烽火台」與學生會面，他被多次問到對警方執法立場時均無正面回應，但強調已提供法律支援。一名發言學生質問段崇智，對周二（1日）示威中五學生被警方槍擊一事的看法，段說「好可惜及痛心」，但稱要待更多資料才能評論。此言一出現場多名學生報以噓聲，另有人質疑：「是否要到有中大人死，才能換校方一聲譴責？」段回答「譴責一切暴力」，並稱已為每名被捕學生安排法律及經濟支援。

至於昨日學生破壞校內設施，段崇智說「以後再傾」追究問題；他晚上發稿稱「衝入行政樓毁壞了多處地方，有違大學生應有的操守，行為不可接受」。中大學生會法律學系系會前日（2日）facebook發稿，稱得悉有系內同學被捕，會和校方緊密聯絡。

（反修例風暴）