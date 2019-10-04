美酒佳餚巡禮「單車節」取消 巡禮或補辦 議員憂國際盛事移師星滬

巡禮去年吸16.8萬人次

美酒佳餚巡禮屬本港一年一度盛事，去年巡禮吸引整體入場人次達16.8萬，當中旅客入場人次1.9萬，今年巡禮原定10月31日至11月3日舉行。但旅發局昨稱有見舉行巡禮的中環海濱位置附近多次有示威活動，鑑於美酒佳餚巡禮參與人數多，如活動場地外發生衝突，難以短時間內疏散人群至安全地方。

至於原定10月13日舉行的「香港單車節」，包括國際知名的單車賽事「Hammer Series」壓軸一站「Hammer香港站」、50公里及30公里活動，旅發局曾研究延期，但現已是國際單車比賽季尾，頂級車手隨即放假，故取消「Hammer香港站」；而50公里及30公里活動涉及範圍甚廣，旅發局考慮到若活動前有示威，道路未能及時清理，會影響活動。贊助單車節的新鴻基地產表示理解及尊重決定。

有衝突難疏散 旅局：艱難決定

旅發局主席彭耀佳說，兩項活動一直深受市民和旅客歡迎，亦得到本地及外地合作伙伴、贊助商及參展商的大力支持，要取消是一項艱難決定，惟考慮到本港未來數周或存在不確定情况。他說，已計劃明年再舉行「Hammer香港站」比賽，並積極研究明年上半年補辦美酒佳餚巡禮，即明年有機會有兩個美酒佳餚巡禮。旅發局將在下月底前向巡禮參展商及單車節參加者全數退回參展費和報名費，明年再申請或報名將享八折優。

旅遊界議員姚思榮認為，兩項盛事針對本地市場，主動取消兩項盛事只輕微影響上環或灣仔區的酒店生意，更重要是或削弱香港將來申請主辦盛事的競爭力，令國際盛事改到上海或新加坡舉行。

貿發局：本月下月7展覽如期

原定參展美酒佳餚巡禮的東方明珠酒業有限公司是谷穗稱，擔心11月貿發局舉辦的國際美酒展亦會取消，並聽聞多個德國參展商已決定不來港，改到上海國際葡萄酒和烈酒貿易展覽會。

貿發局回應，10月及11月間舉行7項展覽亦如期舉行，包括香港國際美酒展，其參展商登記情况整體數目與去年相若。

明報記者

（反修例風暴）