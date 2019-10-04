王宗堯控闖立會准保釋

被告依次為報稱記者馬啟聰（30歲）和藝人王宗堯（41歲），控罪指兩人本年7月1日在立法會大樓，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。據悉，二人被傳媒片段拍攝到曾於會議廳內逗留，王宗堯於晚上11時47分、馬啟聰於晚上9時23分至10時37分於會議廳內。

辯方透露，馬啟聰於《熱血時報》任職節目統籌，須工作至凌晨，申請毋須守宵禁令。他同時任職該報記者，或需訪問議員，申請可進入立法會。辯方稱王宗堯為演員，申請毋須守宵禁令及可離港。辯方欲就拘留時間過長投訴及記錄，惟王宗堯早前已於高院申請人身保護令，裁判官反問「點解要法庭記錄？你有其他紀錄咪得」。兩人准以2000元保釋，其間不得離港，不得進入立法會附近範圍。

工人襲喬裝警被控暴動 獲保釋須守宵禁令

另外，示威者於6月包圍警察總部，一名身穿灰色上衣、曾拿水刮，被指扮成示威者的便衣警察被追打。報稱地盤工人的岑曉麟（25歲）涉襲擊該警員張金福，他被控各一項暴動和襲擊致造成身體傷害罪。案件押後至10月31日，被告獲准以1萬元保釋，其間不得離港及須守宵禁令，亦不得進入事發地點100米範圍內。

至於城大男生劉煥㷧（20歲）涉9月24日在九龍塘站沒用閘機出閘，遭總督察吳嘉宏截查時拒出示身分證，控各一項阻差辦公罪及未能在規定下出示身分證明文件罪，暫毋須答辯，准保釋至11月7日再訊，以索取進一步法律指示。

【案件編號：ESCC2254-55、KCCC2465/19】

（反修例風暴）