譚文豪區諾軒撤阻差罪 律政司：不恰當起訴

立法會議員公民黨譚文豪及議會陣線區諾軒昨分別前往警署續保時，警方告知毋須續保，並引述律政司向警方提交的報告，認為相關罪名屬不恰當起訴，兩人分別涉嫌阻差辦公罪名均獲撤銷。

譚文豪批評警方濫捕，認為當時不夠證據起訴兩人，事件證明立法會議員有權在前線行使監察權，糾正警察錯誤，認為警方不應阻撓，或以指控阻差辦公恐嚇市民。譚文豪引述2005年談立徽被控阻差辦公一案的法庭判辭，稱當時法庭表明單單與警察理論及糾正警察錯誤，並不構成阻差辦公。區諾軒說，最近有議員、社工或市民在示威現場就執法問題向警方提出質疑，卻有人因此被捕，對此感到唏噓。

被指以大聲公傷警耳 區諾軒控襲警

譚文豪及區諾軒於8．31民陣就政改五周年發動大遊行前一日被警方拘捕，被指7月7日九龍大遊行後，在警方於旺角清場期間阻差辦公，區諾軒另被指以大聲公講話損害警員耳部，被控襲警。

對於兩名議員批評警方濫捕，警方無正面回應，僅回覆表示，經諮詢律政司意見後，一名44歲姓譚男子已獲准無條件釋放，另一名32歲姓區被捕男子被控兩項襲警罪，本月17日在九龍城裁判法院提堂。

（反修例風暴）