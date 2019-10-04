港人過關公安問話 口供資料現起底網 憂被追蹤虛報地址 網上資料錯處一致

網站針對反修例示威者 一度移除

該「起底」網站上月開始運作，公開大批反修例示威者及其家人子女的個人資料。個人資料私隱專員公署曾稱，已要求該網站移除相關內容，亦已聯絡當地保障私隱機構，網站前日無法登入，昨日卻以其他4個新域名「借屍還魂」。資訊科技界立法會議員莫乃光稱難杜絕，「只能靠政府逐個捉（網站）」。現時無法知悉何人管理該網站或何人上載有關「起底」資料。

曾集會無戴口罩 公安問是否撐港獨

有被「起底」的事主質疑，資料可能由內地執法部門披露。遭起底的事主X（化名）向本報表示，今年8月初與上司到深圳公幹，二人晚上10時經深圳灣口岸回港，X循「自助過關」未能出閘，被內地邊檢人員帶走，要求他解鎖手機檢查資料。X稱邊檢人員以其手機有遊行示威圖片、經Telegram下載的文宣為理由，將他轉送到深圳一間派出所，由兩男一女的公安為他「錄口供」。X稱，公安問題多涉政治取態，如曾否參加遊行、是否撐港獨、是否認同自己是中國人等（見表），X稱曾多次向公安承認自己參與獲批不反對通知書的遊行集會，他接受本報訪問時表示，自己參與活動時沒有蒙面亦沒有戴口罩。

簽保證書抽血放行 回港屢接滋擾電話

逾兩小時盤問，X於凌晨3時獲放行，但須簽保證書「守護香港同大陸法律、支持及維護國家同香港穩定繁榮」，及「拮手指」抽取血液樣本、並在每張「口供紙」打指模及拍照等；公安又要求他在白紙寫上個人資料、出生日期及住址。他擔心回港被人追蹤及騷擾，故意寫錯座號及樓層。事後公安截的士送他到皇崗口岸離境返回香港。

自X被扣查返港後，接連收到不明來電及短訊，「試過有內地電話半夜兩點打來，又有外國號碼半夜3時WhatsApp，寫『fxxk your mother Hong Kong Independence』粗口字句」。10‧1前的周末，X一日收20短訊，提醒他「非法集會並襲警可被處終身監禁」；又被「提醒」有人已蒐集他資料，着他注意安全。Ｘ到起底網站發現自己被標示為「暴徒」，其姓名、電話號碼、出生日期等個人資料被公開，但網上所列住址與他當日虛報予公安的一樣︰「除了公安流出，我想不出其他可能」，對被標籤為「暴徒」，自言是「和理非」的X稱感無奈。

「除了公安流出 想不出其他可能」

記者瀏覽該網站，證實X的名字電話與網站內其中一名被「起底」者的資料脗合。X認為，其經歷反映內地制度問題，「連普通人錄口供資料都會外泄」，但不會因白色恐怖噤聲︰「再有和平遊行仍會出來」，但稱對內地有恐懼，不敢再踏足。

保安局：應守內地法規 公安截稿前無回覆

對有港人北上被扣查，保安局回覆稱，在「一國兩制」原則下，身在內地的港人須遵守內地法規，港府不會、亦不宜干預屬內地當局管轄範圍內的執法行動；對於有否港人就相類似事件求助，入境處稱無備存有關的統計數字；記者曾多次聯絡廣東省公安廳及深圳灣口岸辦公室查詢，截稿前無回覆。

明報記者 高卓怡

（反修例風暴）