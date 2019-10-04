黃大仙27人控暴動非法集結 最小14歲

控方促頒宵禁令 辯方：案發下午

7女8男同被控一項暴動罪，當中有11名學生，控罪指稱他們10月1日在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。根據控方案情，當日下午3時半至5時期間，逾百示威者佔據龍翔道行車線，其間有人涉燒車、擲汽油彈及磚頭等，警方在清場行動拘捕眾人，但沒指控他們有實質行為。19歲學生被告林子浩則被控一項在黃大仙東頭村道參與暴動罪名，他當日大約中午被捕。

4女7男同被控一項非法集結罪名，指稱他們涉於同日下午2時在黃大仙鳳德道及盈鳳里參與非法集結。其中一名被告於庭上投訴被押返寓所搜查時，在警車上遭警員恐嚇，稱：「你哋咪繼續出來，我收工陀埋支炮出嚟，咪一槍一件。」

被告稱遭警恐嚇「一槍一件」

另外，同涉國慶日各區多宗衝突，另8名被告分3案提堂，包括文員魏家煒（29歲）被控一項襲警，指稱他在灣仔軒尼詩道襲擊督察林泰金的背部；另4男1女即地盤工人羅偉洛（26歲）、李翠婷（19歲）、大學生何善航（19歲）、音響工人楊任濤（21歲）和冷氣學徒黃薃匡（17歲），涉在油麻地區藏有伸縮警棍、改裝鐵通、彈弓、手銬、士巴拿等，被控一項藏有攻擊性武器。同日有人在太子站外張貼文宣爭執，護理員蔡妙兒（56歲）涉襲擊、運輸工盧家業（42歲）涉襲警。3案全押後再訊，除蔡妙兒留院未能應訊，7名被告均准保釋外出。

【案件編號：WKCC3815、17、24，KTCC1766、KCCC2469、ESCC2257/19】

（反修例風暴）