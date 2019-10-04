手持白色棍狀物 網民質疑非鐵通

警稱確定是鐵通

根據《城市廣播》片段，曾志健揮動白色長通後中槍倒地，該長通跌在地上。《立場新聞》片段顯示，曾志健中槍倒地後，有4名防暴警員蹲在他身旁，為他初步治理；曾志健的身旁有白色長通。

另檢黑色長通

警：蒐證顯示「暴動環境」

《立場新聞》片段顯示，數名便衣警員在場取證，一名便衣警手持一塊藍色浮板，再從蹲在曾志健旁的防暴警察手上接過頭盔及面罩。該防暴警伸手欲取白色長通時，有另一便衣警拿來一支黑色長通，然後接過藍色浮板、頭盔及面罩。

警方消息人士表示，與新界南重案組了解後，確定中槍青年身旁、他曾使用的白色棍狀物是「鐵通」。至於警員在現場撿起其他鐵通，消息人士解釋，現場被捕者除被控襲警，亦有被控暴動，警員須在現場蒐集證物，包括汽油彈碎片、碎磚及鐵通等，以證明現場暴力程度，以達暴動罪控罪門檻，惟不代表所有檢獲證物都與該名青年有直接關係。

（反修例風暴）