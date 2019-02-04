留醫ICU 中槍男生控暴動襲警 保釋押後今午處理 辯方：從未通知提堂

被告依次為報稱清潔工的陳珩（38歲）、VTC一年級生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、VTC三年級生馮清華（21歲）、香港專上學院二年級生郭小琴（22歲）、荃灣何傳耀中學中五生曾志健（18歲）及理工大學學生邱宏達（26歲）。當中邱為當日在曾志健旁，遭警員按倒在地的男子，辯方表示他為博士生，明年畢業。

荃灣7人控暴動 當中3人留醫

李、郭和曾昨因仍留醫，沒到庭應訊，裁判官下令3人案件押後10月9日再訊。昨日出庭應訊的其餘4名被告，獲准保釋至11月14日再訊，讓控方繼續調查，其間他們須遵守每周到警署報到兩次、不准離港等條件。

首控罪指稱，首5名被告於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動；次項控罪控告首被告陳珩在同日同地縱火；第3項控罪指稱第6被告曾志健和第7被告邱宏達於同日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動。曾志健另加控兩項襲警罪，指稱他在鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝，當中曾家輝為當日開槍射向曾志健左胸的警長。

旁邊遭制服博士生：想救人

控方稱，案發有警員在大河道和大河道北從防線撤退，第6被告曾志健一邊跑，一邊向警員擲磚，並手持「鐵通狀物體」襲擊警員，警員需用盾牌抵擋，惟曾志健沒停止追打，亦有更多人加入施襲，警員為保護自身和受襲警員安危，故持槍向曾志健行使武力。曾志健中槍倒地後，第7被告走向及拿起曾志健早前手持的「棍狀物體」，並遭警員制服。辯方則稱，邱當時向警員表示「想救人」。

辯方批無視法律權益程序

控方：昨中午約12時通知

本案於昨午2時半開庭。辯方同時投訴，警方從未通知曾志健，及另一留院被告出庭應訊，批評警方無視被告的法律權益和法律程序；又批評控方文件仍未顯示拘捕曾志健的警員姓名，認為做法完全不恰當。控方表示已於昨中午約12時通知，形容警方和控方沒故意拖延。

辯方亦代表曾志健申請保釋，有關申請押後今午處理，曾志健暫繼續交由警方看管。

明報記者

【案件編號：STCC3684/19】

（反修例風暴）