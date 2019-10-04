組團體 倡效加拿大 建制前警員推立法

是否火上加油？ 葛珮帆：冀助執法

推動組召開記者會，葛珮帆稱，他們推動的禁蒙面法是要求在暴亂和非法集會時禁止蒙面，不會影響市民和平遊行集會權利，港府可參考加拿大刑罰，違者最高可囚10年。至於有人質疑會否火上加油，甚至如烏克蘭般引起革命，她稱現時有人說香港已是革命，認為無所謂最佳立法時候，雖未必能將所有蒙面者繩之於法，但希望加強阻嚇，令青年不再參加暴力行為；且蒙面令警方執法和舉證時間更長，希望可幫助執法。她說知道立法未必能解決所有問題，但要想方設法行一步。

對於警方是否應同樣禁止蒙面，推動組成員、警察員佐級協會前主席陳祖光說，一般警員在街上執行職務都不蒙面，但執行特別職務如飛虎隊就會蒙面。葛珮帆表示，警察與「暴徒」不能相提並論，面對非常暴力的「暴徒」，警察有需要隱藏身分。至於是否知道政府將立禁蒙面法，她說之前一直游說政府也沒獲正面回應，才組織推動組，又說政府必須考慮任何可行方案，包括引用《公安條例》中的宵禁令。此外，該組將推動網上簽名，亦會草擬禁蒙面法私人條例草案。

推動組顧問有基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大常委譚耀宗、行會成員葉劉淑儀，成員包括港區人大代表陳曉峰等。

（反修例風暴）