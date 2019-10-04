特稿：反蒙面法蒐證門檻低 加快檢控判刑增阻嚇

警：非法集結蒐證較難

該警官解釋，非法集結罪要蒐證，被捕者亦常因公眾利益而不被檢控，例如5年前佔中時警方拘捕不少人，最終檢控的人數少，是由於非法集結等罪行的檢控及蒐證門檻高，律政司經常因為公眾利益而選擇不檢控；但反蒙面法有如衝紅燈、丟垃圾的absolute liability offence（絕對責任罪行），毋須證實犯罪意圖，任何人只要在法例訂明禁止蒙面的公眾活動中戴面罩，又不屬豁免範圍，且不能提供合理辯解，即可被控。這可提高檢控效率，警員只需拘捕、即場影一張被告蒙面的相片，再落口供，即可檢控；反觀非法集結可能要找新聞片段及閉路電視片段作證據，再核對被告樣子等。

他又稱，反蒙面法可加快違反者被判入獄的時間，在犯罪學而言，懲罰速度比懲罰嚴重性更有效遏止罪行。舉例說，暴動罪可能監禁長達5年，但所需審訊時間或數以年計；違反反蒙面法的刑期可能只是3至6個月，惟半年內已可判刑。

過濾「非核心示威者」 減警寡不敵眾

此外，由於蒐證易，也可有效阻嚇不打算為參與示威而入獄的人再到場，可達「過濾作用」，使非核心示威者大減，令警方出現寡不敵眾的情况減少。

另一名不願具名的資深警官認為，在目前長達4個月的衝突「死局」中，反蒙面法可遏止示威，而立法也有助警方追查示威者身分，亦可加速前線的拘捕行動，若發現有示威者蒙面可即時拘捕。被問現未有反蒙面法，警方已被抨擊濫捕，立法後情况會否惡化，他認為本港司法制度嚴謹，若不夠證據，法官不會信納，「不是拘捕便入罪」。

明報記者

（反修例風暴）