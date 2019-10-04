消息：或引緊急法 訂反蒙面法 行會最快今討論 郭榮鏗：港墮極權第一步

蹈烏克蘭革命覆轍？林鄭沒回應

特首林鄭月娥昨晚出席活動時被記者問到若推行反蒙面法會否重蹈烏克蘭覆轍，她沒有回答。據了解，行會最快今日討論訂立反蒙面法，或由林太親自向公眾交代有關法例。本報綜合兩名消息人士稱，港府近月已醞釀有關反蒙面法的立法工作，行會近月討論過一次，但當時無接納；近日有見於示威者的暴力升級，當局重新考慮。消息人士表示，即使立反蒙面法，亦會有合理的豁免。

民建聯立法會議員葛珮帆說，近日很多暴力行為是由蒙面示威者作出，認為政府要盡快應對，包括引用《緊急法》立反蒙面法。

消息：政府研多項止暴措施

增拘留時間 彈叉納違禁武器

一名接近政府的消息人士指出，早前當局考慮了多項加強止暴制亂的措施，除了反蒙面法，亦包括延長拘留時間及禁止藏有「違禁」武器等。他舉例說，當局可以立法將示威者使用的一些武器如彈叉，列作法例訂明的違禁武器，只要持有就可以拘人。

民間記者會料觸發endgame

民間記者會昨晚回應反蒙面法傳言，表示「緊急法一立，就是endgame（終局之戰）時候」，認為是意味政權在製造緊張狀態，法制體系也會隨之作廢。他們說，現時連普通市民身穿黑衣都有被拘捕的可能，亦有不少學生被控暴動，但仍見到無數人願意繼續抵抗，反問「蒙面法何足掛齒」，呼籲市民繼續抗爭。發言人又重申不是大台，若政府立緊急法，未能回答今天會否有任何行動。

郭榮鏗：港府曾向聯合國承諾

緊急法提交立會

緊急法曾於「六七暴動」時使用，條例列明在特首會同行政會議認為屬緊急情况或危害公安的情况時，可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。郭榮鏗昨稱擔心政府日後進一步箝制港人自由，例如延長被捕者的拘押時間，甚至取消區議會選舉；若政府取消區選，國際社會會認為香港邁向極權將成事實。

郭榮鏗說，1922年港英政府訂立緊急法時，未有《基本法》和簽訂《公民權利和政治權利國際公約》；特區政府曾在1999年11月向聯合國人權事務委員會提交一份文件，被問到如何保障人權，特區政府當時承諾若引用緊急法，將提交立法會。郭榮鏗認為法律上有合理期望，政府引用緊急法訂立的條例要經立法會審議，否則會遇司法挑戰。他要求特首交代是否仍會遵守承諾。

民主黨主席胡志偉表示，引用緊急法訂立反蒙面法將於事無補，不但社會怨氣沒有排解，而且如「火上加油」。他指擔心政府之後會不斷透過《緊急法》訂立新法例箝制市民自由，包括押後區選，抹殺市民僅餘表達意見的機會，社會將進入萬劫不復境地。

湯家驊：宵禁影響巨 寧行緊急法

資深大律師、行會成員湯家驊昨在港台《千禧年代》講述不同法律手段的利弊。他稱，個人認為宵禁令對港人影響太大，他寧願實行《緊急法》，因對奉公守法市民不會有影響，但對外來投資者會有影響。

但他對《緊急法》仍有很大保留，包括罰則、如何執行、市民如何接受等。有意見認為應賦予警方更大權力去處理動亂，他認為延長拘留和反蒙面法都有用，形容是不可接受中比較可以接受的方案。他說現時警方拘捕很多人會來不及處理，如把拘留48小時增至96小時，可作為支援警察的措施。

張達明斥危險先例 促政府勿豪賭

港大法律學院首席講師張達明稱，若政府引用緊急法，意味向全世界宣告政府已不遵從合理程序立法、法例可朝令夕改，會是危險先例，憂慮日後藉此延遲選舉，籲政府勿作巨大賭注。他指《緊急法》為多年前的條文，當時尚未訂立基本法，但基本法下特首是否有如此大的權力，憲制上仍有爭議空間。

明報記者

（反修例風暴）

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