疑警射爆窗 六旬住戶嚇哭送院

戶主「慶幸」避過催淚彈

胡小姐說，前日沙田衝突時，本坐在望向源禾路的窗戶旁觀看外面形勢，至下午約3時半，她剛好走開，就傳來玻璃破碎聲，並發現窗戶破了一個手心般大的洞，窗簾破損，地上滿佈玻璃碎，惟未見彈頭，站在平台的居民則向她稱平台有一個海綿彈頭，懷疑是警方發射的海綿彈擊破其窗。

胡小姐稱64歲的母親事後痛哭不止，更出現氣促，需召救護車送院。她慶幸在警方大規模施放催淚彈前離開家中，否則催淚氣體會吹入家，避無可避，「警方叫我們留在家中不要外出，我就留在家中，為什麼會這樣？」她說下次沙田再有衝突亦會留在家中，「自己的家，還能走去哪？」

因窗戶破裂，胡小姐即晚已用膠布封起，並就事件報警，惟她對警方賠償不存寄望，昨已更換窗戶，亦擔心若追討警方賠償會被針對。

警方：不滿可投訴

警方指出，前日收到一名女子報案稱單位窗戶被物件擊中損毁，列「求警調查」，任何人若不滿對警方處理手法可投訴，投訴警察課會按程序公平公正處理。

（反修例風暴）