藏汽油彈材料案 危坐兩人留院未出庭

5名被告為樂高推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）及中五生廖子文（17歲）。控罪稱他們9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一單位內管有製造汽油彈的原料，意圖作非法用途。

控方提出押後案件以待調查，又呈上警方紀錄，顯示周一及國慶日有人在屯門、黃大仙、灣仔、深水埗及荃灣投擲汽油彈。辯方稱資料不足以證明被告向示威者提供汽油彈；惟主任裁判官錢禮指出，3人並非居於灣仔，當晚卻在該處逗留至10時許，又被搜出製造汽油彈的材料，常人都會懷疑他們與示威有關。錢官終批准3人以3000至5000元保釋，其間每晚11時至翌日7時宵禁、每周到警署報到一次及不得離港。

兩女藏58裝液體氣球 准保釋

另外有網民號召國慶到尖沙嘴星光大道刺破黑色氣球，警方周一拘捕兩名涉管有氣球、油漆等的女子，被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，昨在屯門裁判法院提堂。

報稱教學助理楊頌恩（26歲）及福利工作員莊生玲（25歲）被控於9月30日在屯門舊咖啡灣泳灘，管有適合作非法用途的工具，即58個裝有液體的氣球、裝有可疑易燃液體的樽、油漆及打火機等，意圖作非法用途。兩人獲准以5000元保釋，每周到警署報到一次，其間毋須守宵禁令並可離港。案件押後至11月27日。

【案件編號：ESCC2244、TMCC1934/19】

（反修例風暴）