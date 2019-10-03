許智峯擬私人控開槍警 泛民促刑事調查 陳克勤：應研緊急法

24名民主派議員聯署，斥警方使用過分武力，憂慮一旦傷及人命，局勢必急劇惡化，「香港將萬劫不復」；信中並強調盧偉聰必須對外交代開槍事件始末、立即將開槍警員停職、展開刑事調查；又促請盧偉聰向公眾全面披露警隊使用槍械手法及射擊人體指引。

民主黨林卓廷質疑，警方在當日情况是否必須用槍械，「若界線變成日後常規，是非常非常危險」；強調已到危險邊緣，政府須盡快回應五大訴求，才有可能令雙方武力降低。

擬告意圖謀殺 促公開警身分

許智峯稱將對開槍警員提私人檢控，律師團隊初步擬告罪名為「意圖謀殺」、交替控罪「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」。他稱多名警員濫暴，無法藉現行機制令年輕人得到公義，盼帶來阻嚇作用；並會要求警務處公布開槍警身分，若被拒會提司法覆核。

私人檢控有門檻，律政司或可介入並撤銷檢控，許智峯稱屆時可讓市民看到政府醜陋，並稱本案蒐證較其他個案易，因有片段顯示警員槍擊、警務處亦證實個案；估計法律程序將以年計，或有需要眾籌。

建制派昨於北京見記者，陳克勤認為，荃灣警員開槍是「合情合理合法合規」，香港社會暴力情况不斷升級，對前線警員造成非常大壓力；他稱政府要考慮如何停止風波，特別法庭、緊急法、蒙面法等都必須考慮。經民聯梁美芬呼籲反對派譴責暴力，並認為政府要用盡所有法律手段，包括考慮成立特別法庭處理相關案件。

工聯會黃國健和何啟明位於黃大仙的辦事處前日遭破壞，包括被擲汽油彈，黃國健稱「你問打爛我辦事處係咪好肉赤？這些是公帑來的，最後是公帑的支出，是整個社會的損失」。他並要求政府提出可行措施，保障下月區議會選舉公平、合理進行，又批政府面對「暴亂」未提出有力措施，促政府痛定思痛。

建制派設「蒙面法推動組」

另外，建制派今日開記招宣布設「禁蒙面法推動組」，召集人為民建聯葛珮帆，顧問有基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大常委譚耀宗、行會成員葉劉淑儀，成員包括多名港區人代、紀律部隊和律師等。

明報記者

（反修例風暴）