有人遭扣70小時 辯方批警目無法紀

投訴逼17被告穿裝備拍照

多名男被告昨還押到庭時，臉、額、頭頂和後腦等位置貼有紗布或膠布，其中一人右手以三角巾包紮，26歲男被告馮浩軒因腳傷需坐輪椅，約8名被告亦身穿病人服上庭。

辯方資深大律師潘熙說，經民陣聘用的律師代表早前去信向警方值日官投訴，稱有律師等候見被告期間，在被告未索取法律意見前，警方仍繼續為被告落警誡口供，或要求被告穿裝備拍照，約涉及17名被告。辯方另投訴，其中一名被告被捕時，警方要求他拿取不屬於他的防具，遭被告拒絕。

另有辯方投訴，多名被告曾要求送院遭警方推搪、阻撓致電家人等；一名被告另投訴遭警員擊傷頭。

有辯方亦稱，警方作拘捕後，應盡早決定會否將當事人帶上法庭，或先讓他保釋，當中不應超過48小時，惟本案被告已被拘禁超過70小時，又透露有被告曾向警方查詢為何繼續拘留，警員回覆「唔關你事，你唔需要知道」，其後亦沒再向被告作出調查，形容警方的行為藐視法律、目無法紀，希望法庭發出強烈譴責。

控方：前日假期 無心拖延

控方則回應，前日為公眾假期，因本案涉大量證據，當中大部分與視像有關，形容警方需作大量調查才能得出檢控的結論，形容控方非故意拖延和挑戰法律。

（反修例風暴）