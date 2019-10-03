96人控暴動 辯方：僅一有實質指控 涉周日衝突 提堂歷12小時擠滿犯人欄

48學生最小14歲 另有醫生治療師

首案涉及夏愨道暴動，共44名被告（35男9女）；第二案涉金鐘道暴動，共52名被告（45男7女）；另社工總工會總幹事、女社工許麗明被控襲警。97名被告中，包括許麗明等4人留院未能出庭。根據控罪書，被告中學生佔48人，約九成被告在30歲以下，當中兩人14歲，為近期被控暴動年紀最小者；另有兩名公立醫院醫護被控，包括27歲醫生謝達志、22歲放射治療師梁德煌等。近百被告同日應訊，最初因律師未會見被告等原因，一度押後開庭，逾10人下午才穿病人服出院到庭，最終逾40人擠進犯人欄內一同應訊。

控方申請將案押後至12月23日，以待警方調查；辯方則反對，認為押後太久，形容除了其中一名被告外，其餘被告未有任何實質作為的指控和證據，只稱他們置身於參與暴動的人當中，部分被告更只被搜出手機、口罩、背包等，質疑警方做法是「拖時間」。

據相關指控，約兩萬人當日在銅鑼灣SOGO外聚集，沒有警方不反對通知書下遊行至政府總部，下午3時45分，有示威者用火損壞慶祝國慶的橫額，並於下午4時佔據夏愨道。多名示威者其後向政總多次投擲汽油彈、磚頭等，警方其後出動水炮車和射催淚彈驅散。下午4時48分，警方衝出政總拘捕首案44名被告。從新聞片段顯示，其中一名被告曾憲嘉涉以彈弓向政總發射硬物。

被指推跌 社工許麗明控襲警

下午5時，示威者用雨傘和木板作路障，與警方在紅棉路及金鐘道交界對峙，其間有人向警方擲汽油彈和磚頭等，警方其後射催淚彈驅散，示威者撤退時焚燒垃圾桶和擲汽油彈。下午5時28分，警員衝出海富中心拘捕第二宗案件的52名被告。另外，許麗明涉向負責拘捕的警員大叫，以及嘗試接觸52名被告，並拒絕應警員要求離開，其間涉推跌警員被捕。

大狀斥控方「告四五十人好威咩?」

大律師郭憬憲不滿控方做法稱，聆訊早上9時半至晚上10時許，現場30張律師櫈、站着的律師近30人；犯人欄內只有12張櫈，絕大部分被告都要站着受審，連最大的法庭也未能負荷，怒斥控方「告四五十個人好威咩？……hardware（硬件配套）都做唔到」，形容現時是「拖垮晒所有人」。

【案件編號：WKCC3791-92/19】

明報記者

（反修例風暴）