開槍後3分鐘查傷勢 醫生批當傷者「物體」

警：有汽油彈 安全才急救

根據「城市廣播（CBC）」完整片段，男生前日下午4時10分中槍倒地，4秒後警員撲向另一示威者，並將其制服在地。男生中槍後14秒多次大叫「救命」、「心口好痛」、「我要去醫院」等，在場6名警員沒理會，至中槍後3分鐘才有警員上前查看其傷勢。消防處回覆表示，當日下午4時15分、即事發後5分鐘接警方「999」指揮及控制中心來電，指荃灣鱟地坊有人被槍傷。救護車於4時22分抵達，救護員2分鐘後接觸傷者；至4時35分將其送院，8分鐘後抵達瑪嘉烈醫院。

警察公共關係科總警司謝振中昨回應稱，開槍後有示威者投擲汽油彈，警方需確保現場安全才能急救，他稱後來有警員為其急救及止血。片段顯示，示威者在男生中槍後第8秒擲汽油彈，燃燒約25秒後接近熄滅，警員其後築起防線。

有戰地救援經驗的外科醫生歐耀佳表示，如中槍被傷及心臟或大動脈，會於10至20秒內大量出血及休克，一至兩分鐘後腦部缺氧，甚至即場死亡。他認為火種熄滅後應立即查看傷者，質疑警員「當傷者object（物體），不理其死活」，做法不能接受。

（反修例風暴）